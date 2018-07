"Dio orgullo ver al equipo en la cancha", dijo Nicolás Katz, de Olimpo

Más allá de su debut en Primera con la camiseta con la camiseta de Olimpo, el delantero Nicolás Katz no podía sacarse de la cabeza la gran chance que tuvo a los 30 minutos del segundo tiempo que pudo significar el merecido empate ante Gimnasia. Es que su testazo, que se fue apenas arriba, estuvo a punto de mandar el partido a los penales.

"Todavía tengo la jugada en mi cabeza porque era el gol del empate. Si se daba eso, íbamos a tener más chances de ganar porque seguiríamos llendo para adelante. Creo que el cabezazo tendría que haber sido un poco más abajo y espero que para la próxima tener un poco más de suerte", se lamentó el pibe.

"Dio orgullo ver al equipo en la cancha. Yo estuvo más de un tiempo en el banco y no tuve sólo más que contagiarme de mis compañeros cuando me tocó entrar. Había que dejar todo y dejar a Olimpo con la mejor imagen posible", agregó el hijo de Marcelo Katz, el ayudante de campo del DT Darío Bonjour.

Y luego explicó los motivos de la derrota exigua.

"Nos ganaron por un detalle. Salió para el lado de Gimnasia como pudo haber salido para el lado nuestro, ya que pegamos una pelota en el travesaño y nos anularon un gol (por el cabezazo de Martín Ferreyra). Creo que tuvieron una chance y la convirtieron. A nosotros nos queda seguir trabajando y mejorando para que la próxima quede de nuestro lado y no tener una desatención que nos cueste caro", sostuvo.

--¿Te sorprendió el respaldo del hincha que tuvieron en Cutral Co?

--El hincha nos demostró que nos va a acompañar y nosotros vamos a seguir demostrando que estamos acá para dejar a Olimpo en lo más alto posible. Vino mucha gente y para el grupo es un gran apoyo. No nos da más que orgullo y le queremos agradecer a toda la gente que nos apoya tanto.

--Jugaron como hombres.

--Tal vez no es lo ideal, pero la situación del club es esta. Los más grandes como el "Chori" (por David Vega) nos van guiando y estamos muy comprometidos y seguros de lo que queremos: la de devolver a Olimpo a Primera.

Finalmente, se refirió a su debut en Primera con la aurinegra.

"En el momento estaba nervioso, pero me saqué los nervios en el momento que toqué la primera pelota. Haber anotado me hubiese cambiado mucho este debut, pero esperemos que la próxima tenga revancha y me vaya más contento. Cuando entramos, en un momento, nos defendieron hasta con una línea de cinco, pero nunca renunciamos a la idea de empatar el partido, aunque lamentablemente no se nos dio", concluyó.

Mirá la entrevista completa: