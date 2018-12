El 2018 termina con luces y sombras para las grandes obras públicas en Bahía

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Ver para creer. Cuando se anunciaron despertaron más dudas que certezas sobre su realización, sobre todo por la magnitud de las inversiones necesarias.

El lógico descreimiento de muchos contrastó con el optimismo de otros. Por eso el cierre del año constituye un momento propicio para repasar cuánto de todo lo anunciado para Bahía Blanca en materia de obra pública se hizo realidad, cuánto está en marcha y cuánto terminó siendo una gran nube de humo.

Tras un 2016 mucho más cargado de anuncios que de realizaciones y un 2017 que pareció transcurrir por el mismo camino, 2018 cierra con varias luces y sombras a la hora de repasar qué pasó con los grandes proyectos previstos.

El listado abordado en este informe incluye seis obras clave prometidas por la Provincia y la Nación para mejorar el funcionamiento de la trama urbana local y la calidad de vida de los bahienses.



1. Reparación y doble vía en Circunvalación

Este año finalizó la reparación y ejecución de la doble trocha en el Camino de Circunvalación, entre la rotonda de Bosque Alto y la calle Córdoba, a metros de La Carrindanga.

La autovía fue costeada con fondos provinciales y requirió una inversión de $ 207.733.489. El plazo de ejecución era hasta fines de enero de este año pero se pidió una prórroga de 90 días por ampliación.

Se trata de una obra clave para mejorar la conectividad vial en la zona norte y canalizar el cada vez más creciente tránsito de camiones hacia y desde los puertos locales. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de una mano con dos carriles que se encontraba en pésimo estado, la ejecución de una especie de bulevar central y la construcción de otra mano de circunvalación con dos carriles.

Por cuestiones económicas aún sigue siendo incierto al futuro del tramo restante, entre La Carrindanga y la avenida Cabrera. Si bien su licitación había sido prevista para 2018, con mucha suerte se realizará en 2019.

La construcción de un nuevo puente sobre el Napostá, entre otros trabajos, hace que su costo no sea sencillo de absorber para las exiguas cuentas provinciales.



2. Acueducto del Río Colorado

Debió haberse empezado entre octubre y noviembre pero hasta el momento ni siquiera fue adjudicado.

El camino para la concreción de esta gran obra pareció despejarse en junio pasado cuando 12 ofertas se presentaron en la licitación internacional, la menor por casi 3.400 millones de pesos.

El hecho no dejó de generar optimismo porque el proyecto que había sido anunciado en la gestión Scioli no pudo ser licitado en 2016 y 2017, pese a la urgencia manifestada por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Sin embargo las fuertes restricciones presupuestarias de la Provincia, por las obligaciones que le pasó la Nación y el elevado costo del endeudamiento que contrajo, hacen que el Estado bonaerense no pueda afrontar su parte en la inversión comprometida pese a que casi todo el peso de la obra será costeado con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Los técnicos bonaerenses aseguran que esta obra terminaría con los problemas de abastecimiento que padecen Bahía Blanca y varias localidades del sur provincial y aseguraría la provisión que requieren las grandes industrias locales y nuevos proyectos en danza. En caso de iniciarse recién estaría operativa en tres años.



3. Autopista ruta 33

Aunque se trata de un primer tramo de 32 kilómetros, la autopista de la ruta 33 entre Bahía Blanca Pigüé ya comienza a dejar de ser una utopía.

Los trabajos comenzaron en marzo y están a cargo de la empresa Decavial. El tramo que se verá beneficiado va del kilómetro 8,65 hasta el 41, en la Estancia Don Enrique, incluyendo un sector de lomadas y curvas de mucha peligrosidad.

La nueva autopista demandará una inversión de 1.316 millones de pesos y permitirá agilizar el tránsito en un corredor desde y hacia el puerto de Ingeniero White, por donde circulan unos 4.000 vehículos diariamente.

Ahora sólo resta cruzar los dedos y confiar en que el flujo de recursos desde Nación no se corte y que la obra pueda ser finalizada en marzo de 2020. Prevé cuatro carriles con banquinas externas e internas pavimentadas, con colectoras en ambos lados, así como la instalación de puentes de retorno.

Esto se complementa con otros trabajos en ejecución en dirección a la ciudad de Rosario.



4. Sesquicentenario, El Cholo y ruta 3

Esta es otra de las megainversiones iniciadas este año y hasta ahora los trabajos continúan normalmente pese al recorte dispuesto por la Nación en materia de obras públicas.

Pese al escepticismo reinante y sin grandes anuncios oficiales, en julio pasado comenzaron a verse los primeros movimientos destinados a construir una autopista de cuatro carriles en el ex Camino Sesquicentenario, entre la rotonda de Bosque Alto y la unión con la ruta 3 Sur.

También incluye un derivador de tres niveles en El Cholo y cuatro carriles de autopista desde El Cholo hasta el canal Maldonado, en la ruta 3.

La inversión de Vialidad Nacional, que supera los 2 mil millones de pesos, está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) compuesta por Esuco SA, Centro Construcciones SA y Tecnipisos SA-Bahía Blanca

En este caso el plazo de ejecución, al igual que el de la autopista de la ruta 33, es de dos años.



5. Depuradora cloacal Primera Cuenca

Alejada de la vista de todos y casi inadvertida pese a su importancia, entre Ingeniero White y Grünbein avanza la reparación y ampliación de la depuradora cloacal Primera Cuenca.

El proyecto insumirá una inversión de 1.100 millones de pesos y ya evidencia un avance de obra del 75 por ciento. Si bien las instalaciones deberían estar operativas durante el primer trimestre del año próximo, todo hace prever que dicho plazo se extenderá un poco más.

Su puesta en funcionamiento permitirá reducir buena parte de los contaminantes que se vuelcan al estuario y constituye una parte esencial con miras a la posterior construcción de una planta de reúso de líquidos cloacales para abastecer a las industrias con 3.000 m3/hora de agua tratada.



6. Autopista a Monte Hermoso

Probablemente haya sido uno de los proyectos que más ilusiones generó desde diciembre de 2015 y muchos fueron los que pensaron que este verano iban a poder ir a la playa por una ruta de cuatro carriles.

La mal llamada autopista a Monte Hermoso, en realidad Bahía – Dorrego, fue postergándose en el tiempo y hoy, con el fracaso del sistema de Participación Público Privado (PPP) por el riesgo país y las excesivas tasas de interés, se encuentra al borde del abismo.

Su suerte seguramente dependerá de lo que ocurra con la ruta segura entre Azul y Dorrego. Si bien ese tramo fue licitado y ya se armó el obrador, esta tarea por el sistema PPP estará atada con alambre en un 2019 con pronóstico reservado en lo económico.

Por eso en la Nación admiten que lo mejor será desensillar hasta que aclare y ver si la marcha de las cuentas oficiales son del agrado del FMI antes de pensar en este tipo de proyectos.

En el caso de la autopista Bahía a Dorrego se agrega un elemento extra: la iniciativa forma parte de otra megaobra como es la unión de las rutas 3 Norte y 3 Sur en Bahía Blanca y su red de accesos portuarios.

Su concreción contribuiría a cambiar radicalmente el perfil de la ciudad, pero hoy por hoy aparece como un sueño cada vez más lejano.