Puerto: destacan ideas bahienses para el muelle de los elevadores

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

El estudio de los arquitectos Federico y Victoria Martinolich es el único de nuestra ciudad que obtuvo un reconocimiento en el recientemente realizado concurso nacional de ideas para la refuncionalización del ex muelle de los elevadores, en Ingeniero White.

Su trabajo obtuvo el segundo premio, con una propuesta que rescata la memoria del lugar, genera enlaces con otros sitios emblemáticos de la localidad portuaria y crea variadas áreas de encuentro.

Convencidos de su responsabilidad como profesionales del urbanismo y la arquitectura de generar propuestas favorables para la ciudad, reconocen a la puesta en valor del muelle con una oportunidad importante para acercar al bahiense al mar.

--¿Qué los animó a participar de este concurso?

Federico: Apenas nos enteramos de la posibilidad de recuperar el muelle nos pareció por demás interesante. Somos urbanistas y sentimos una responsabilidad con la ciudad. Vimos que a partir de esta obra se va a lograr la apertura de la ciudad al mar, a través de un sitio con mucha historia. La ciudad se tiene que abrir a la costa y conjugar la actividad portuaria e industrial con la social.

--¿En qué consistió el trabajo que presentaron?

Victoria: Buscamos generar algo estructural, un escenario para espectáculos, lugares para comer, salas de exposiciones. Proponer todas las actividades que puede tener un parque y que se genere un lugar de encuentro para la comunidad, en contacto con el agua y el paisaje. Todo lo que hoy le falta a la ciudad.

--En su propuesta aparece una recreación de los elevadores que ocuparon el muelle.

Victoria: Sí. Buscamos recuperar esa imagen histórica. Por un lado a partir de un escenario con gradas y un paseo verde. Por otro, representamos las tolvas de los elevadores y unas pérgolas para establecer la escala humana.

--¿Qué les parece haber recibido este segundo premio?

Federico: Sabemos que la decisión final del jurado fue muy cerrada y pareja. Estamos muy conformes, con el premio y con las críticas recibidas, muy positivas.

--¿Qué impresión tuvieron del resto de los trabajos?

Federico: Notamos diferentes propuestas. Quizás entre los seis premiados (son los que se exhibieron) el nuestro es el que más se centra en la realidad de los bahienses, precisamente por tener una mirada local. De todas maneras, vemos que con el trabajo que recibió el primer premio tenemos los mismos principios: rescatar el patrimonio, el área natural, el contacto con el mar.

--¿La viabilidad económica de su propuesta puede haber conspirado para no recibir el primer premio?

Victoria: No. Es cierto que nuestra idea incluía varias obras, pero es muy viable. No requiere grandes inversiones. Tal vez el primer premio es un poco más austero, pero no hay una gran diferencia.

--¿Creen que este tipo de intervenciones puede favorecer el acercamiento del bahiense al puerto, al mar?

Federico: Sin dudas. Es algo que se busca hace muchos años y un concurso de este tipo va a llevar a que se puedan intervenir otros lugares. La búsqueda debe centrarse en establecer más sitios de calidad. La arquitectura y el urbanismo pueden cambiar la realidad del lugar.

--Ustedes trabajaron además un entorno importante del muelle.

Victoria: Es cierto. Fuimos un poco más allá de lo que planteaban las bases del concurso. Detectamos todos los espacios públicos de Ingeniero White y buscamos relacionarlos a partir de una imagen. En nuestro parque incorporamos chapa y madera de color, característico del puerto y de su identidad. También generamos un circuito para unir el balcón al mar con el muelle.

Perfiles

Federico y Victoria son hermanos. Egresados de la Universidad de La Plata se especializaron en temas de Urbanismo, Planificación del Paisaje y Diseño Sustentable en distintas universidades.

Actualmente llevan adelante emprendimientos edilicios en Buenos Aires, Monte Hermoso y en nuestra ciudad.