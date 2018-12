Estrella sigue en Primera: "Me tenía que poner las pilas al 100%, más que nada por el Chino", dijo Diomedi

La permanencia de Estrella ayer en Primera, tras vencer en el tercer y definitivo punto de la Promoción a Sportivo Bahienses, tuvo varias aristas.

Una de ellas es que significó el último partido para Mariano "Chino" Trellini, un referente del básquetbol doméstico y una especie de "talismán" de los ascenso en los últimos años: 2009 con San Lorenzo, 2010 con Pacífico, 2011 con Napostá, 2014 con Barracas y 2015 con Estrella.

Para compartir sus últimos triples, Gastón Diomedi dejó Villa Mitre (luego de ser campeón) para sumarse al equipo del barrio San Martín a disputar el Provincial de Clubes y, además, a vivir de cerca la despedida de su amigo.

Por esto, la noche tuvo un significado especial no solo para el Chino sino también para Gastón.

"Me encantó venir a este club, me voy contentísimo este año. Vine por mi mejor amigo, el Chino, quería disfrutar su último año. Yo sabía que este día me tenía que poner las pilas al 100%, más que nada por él; porque es mi amigo y después de tantos ascensos que tuvo, tantos campeonatos, tantos partidos, que se vaya al descenso en la última temporada no se lo merecía. Tratamos de poner lo mejor por el equipo y por él", admitió Diomedi, autor de 13 puntos (1-4 en triples, 4-10 en dobles y 2-2 en libres). Seis de ellos fueron en el último parcial y terminaron de inclinar la balanza a favor de Estrella.

"Lo charlábamos, no se podía retirar con un descenso. Si se daba lo teníamos un poco merecido por como se dio el año, pero obvio que nadie quería irse al descenso y más por él. No pude disfrutarlo tanto por terminar así, pero el día a día con él, con los compañeros que tengo, con la gente, los dirigentes... sí. La pasé genial este año", agregó Gastón.

Alan lo vivió a pleno, pero de afuera

El base Alan Pan dejó Estrella en septiembre para jugar el Torneo Federal en Corrientes, aunque ayer lo vivió como un hincha más y sus amigos no lo defraudaron.

"Tenía mil ganas de jugar, traté de alentar al equipo y estar cerca. Confiaba en ellos, sabía lo que podían dar. Estoy muy contento porque ellos se merecían esto por lo buena gente que son", dijo Pan.

Uno de ellos fue Santiago Quiroga, quien anotó el triple con el que Estrella tomó el mando del partido y ya no los soltó: faltaban 4m42s y el auriazul se puso arriba 63-62.

"El Gordo las clava siempre desde la esquina, es lo suyo. Jugamos muy bien en el último cuarto y creo que ahí estuvo la clave", agregó Alan, quien lo vio de afuera pero lo vivió como desde adentro.

"Cuando lo vi que giró (Franco Cardone) y me miró, sabía que me la iba a dar; aparte estaba muy solo. Pero te repito, vine dos horas antes a tirar y yo sabía que si en algún momento la tenía que tirar, si lo hacía con confianza iba a entrar", señaló Quiroga, quien anotó 15 puntos.

Así fue como Santiago canalizó las últimas horas de nerviosismo: se fue al Luis Álvarez a las 6 de la tarde (el partido empezó a las 21) a tirar al aro y rogar que el tiempo pasara rápido.

"Sentíamos presión más que nada porque tuvimos un año muy malo y porque el club se merece estar en Primera. Empezamos bien el año, con un pico muy alto y a partir de ahí tuvimos muchos lesionados, se nos fue Alan (Pan) y se nos complicó. Más allá de la presión, jugábamos tranquilos sabiendo que si dábamos todo se podía dar. Era cuestión de estar concentrados y darle todo a este club que se lo merece", agregó Quiroga.

Otro de los artífices del ascenso en 2015, Nahuel Camara, fue clave ayer sobre todo en los momentos en que el auriazul peor la pasaba.

"Ni bien terminó el partido se me vino un gran alivio...no lo puedo creer. Con el tema de que se pospuso un par de veces, fueron unos días que no se pasaban más, tratamos de estar enfocados en que se jugaba el miércoles (por anoche) y teníamos que dejar todo", señaló Nahuel.

Camara aportó 16 puntos y 12 rebotes, pese a que tuvo que salir por cinco faltas faltando 5m37s para el final, y cuando su equipo caía 60-61.

"Me dio mucha impotencia (la quinta falta) porque me estaba sintiendo muy cómodo, pero por suerte los chicos que entraron lo supieron resolver muy bien y lo importante es que Estrella está en Primera. No nos merecíamos descender por todo lo que hicimos en estos tres años, desde el ascenso de 2015 hasta el Final Four del Provincial", cerró.