Desalojaron una fiesta clandestina en la ruta 33 que no dejaron que sea clausurada

Personal de la Municipalidad y la Policía desalojaron esta mañana una fiesta clandestina en el kilómetro 19 de la ruta 33 pasando la Vitícola que fue infraccionada por no tener la habilitación correspondiente.

Según contó el titular de Fiscalización, José Montanaro, se realizó la infracción pero los efectivos de la Policía no pudieron entrar porque no le permitieron el acceso al casco de la estancia donde se hacía y no tenían orden de allanamiento.

"Todavía se está realizando un operativo de tránsito para cuidar a los transeúntes en la ruta", agregó Montanaro a La Nueva.

En tanto, hubo otras dos fiestas privadas que también fueron infraccionadas por falta de permiso. Estaban en Bolívar al 300 y en Castro Barros al 2.700.

También hubo otras denuncias en Palihue, White y Microcentro que fueron solo fiestas privadas familiares y no se infraccionaron porque no se constató el acto de comercio.

Por otra parte, hubo 3 secuestros de pirotecnia en el barrio Patagonia.