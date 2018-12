La Navidad del intendente Gay, entre familiares, amigos y un deseo muy especial

El intendente Héctor Gay habló con La Nueva. y contó cuáles son sus planes para Nochebuena y Navidad.

Comentó quiénes los acompañarán esta noche, y la explicación de por qué las últimas navidades fueron tan especiales.

El jefe comunal viajó ayer a Pigüé, su ciudad natal, para pasar un rato con su mamá, que tiene 91 años: "La idea es poder cumplir con todo el mundo", señaló.

¿Dónde y con quién pasás Nochebuena y Navidad?

— Tanto el 24 como el 25 mi casa será el centro de reunión. Hoy con mi familia, incluso llegó una de mis hijas del exterior, la única para Navidad porque el resto vendrá en enero. El 25 me toca hacer el asado al mediodía y sumo algunos amigos.

¿Comida navideña preferida?

— Trato de no excederme, pero me gustan cosas frías. Mucha ensalada y cosas que incluyan variedad.

¿A quiénes le comprás un regalo?

— Hacemos regalos, pero entre amigos y familia con el "Amigo Invisible". Mi esposa y mis hijas siempre se encargan de organizarlo.

¿Una Navidad que recuerdes?

— No tengo una en particular. Siempre son buenas, pero sobre todo las últimas, las recuerdo porque a medida que mis hijos se fueron yendo, cuando vuelven lo hacen sobre la Navidad, por eso se disfrutan. Muchos Año Nuevo los he pasado afuera, pero la Navidad es más familiar, no hay una particular.

¿Un deseo?

— El deseo es que el 2019 sea un mejor año, estamos cerrado un año complejo y espero que el próximo sea un mejor año y brinde más oportunidades. Yo siempre digo que una de las cosas que me preocupa de la ciudad es ver las desigualdades, entonces uno siempre procura de alguna manera ver cómo achicar esa brecha. Deseo que para todos sea un mejor año, pero fundamentalmente para los que menos tienen.

En lo personal seguir pudiendo cumplir la responsabilidad que tengo de la mejor manera y que me ayude la salud y la familia.