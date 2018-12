Para Vidal, todo lo que cuesta, vale

La gobernadora Vidal siempre dice ‘lo que cuesta, vale’. Todo lo que se hace con esfuerzo, sacrificio y dedicación tiene reconocimiento”, cuenta el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik, al recordar que en estos 3 años de gestión han “atravesado momentos difíciles”.

Al margen de la habitual “pirotecnia legislativa”, la Provincia continúa trabajando para una “gran” temporada turística 2019, como una “fuente genuina de empleo”. Otro eje es “romper” con la estacionalidad, sostener turismo todo el año, “la gobernadora nos pide no trabajar solo para la próxima temporada”, afirmó el ministro de Producción, Javier Tizado.

María Eugenia Vidal pasará las fiestas en Chapadmalal y luego combinará “vacaciones con gestión” durante 15 días en la Costa Atlántica. Ya se lanzó el programa “mar de beneficios” con descuentos para turistas que visiten la arena marplatense.

La mandamás de la Provincia sabe que es un año decisivo para el oficialismo del PRO y que ocupará un rol central ante esa contienda electoral. Tiene pendiente una definición clave: si decide desdoblar el cronograma electoral para separar los comicios bonaerenses de los nacionales.

Hoy nadie tiene el triunfo garantizado”, advierte Vidal. Es decir, nadie puede decir que tiene el triunfo electoral “en el bolsillo” ante la fuerte polarización entre los votantes “duros” del macrismo y los del peronismo kirchnerista.

En una suerte de balance de año anticipado de la gestión de Cambiemos, una vez más Vidal responsabilizó al kirchnerismo y al contexto mundial por la situación actual que atraviesa el país y la provincia de Buenos Aires. Fue la fórmula que encontró para salir a respaldar el modelo económico de Mauricio Macri antes de los festejos navideños.

Sin desconocer la suba de los índices de desocupación en el tercer trimestre del año; la gobernadora admitió: “Lo que duele, más que los números es la realidad: siempre que hay más pobreza es un fracaso de toda la política... no hay que buscar responsabilizar a nadie sino hacerse cargo de lo que a uno le toca”.

Dentro del “microclima de la política”, el 2019 arrancó electoralmente hace rato. En la Provincia casi no quedan dudas de que Vidal buscará su reelección en la Gobernación de calle 6, salvo alguna “tormenta” de las que suele utilizar discursivamente el presidente Macri para evitar mencionar términos como "crisis" para clarificar la difícil situación económica del país.

Distintos “operadores” de la orquesta del PRO, ya vaticinan que “Mariú” gobernará hasta el año 2023. Pero subterráneamente, hay “operaciones” para que haya movimientos en torno de la candidatura para la vicegobernación. Otra vez, desde el macrismo “amarillo” pretenden imponer al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, como compañero de fórmula de Vidal el año que viene. Su prinicipal mérito fue aferrarse al “fierro caliente” que siginifica estar al frente de un área muy compleja ante la estructural crisis de inseguridad. Según dicen en las diagonales la “opción 1” para la candidatura a vice es Ritondo como “pata peronista” del macrismo. Por las dudas, desde algunos campamentos del radicalismo salieron a ratificar el apoyo a Daniel Salvador para reelegir como vice de Vidal en 2019.



¿Y esto cómo sigue?

Referentes y legisladores del Frente Renovador empiezan a despedir el año con un mensaje convincente: "Estamos trabajando en la construcción de una alternativa que nos permita tener un gobierno que no sea para pocos”. “No podemos repetir los errores del pasado y el presente. Hay que trabajar en un gobierno de unidad para salir de este desastre", afirman desde el espacio político que a nivel nacional lidera el tigrense Sergio Massa.

“La unidad es el único camino para frenar este ajuste (el salario pierde todos los días poder adquisitivo y los trabajadores son la variable de ajuste) y el año que viene hay que demostrarlo en las urnas”, dicen desde el sindicalismo peronista.

De casi todas las góndolas del PJ opositor cayeron algunas críticas contra Vidal por “preocuparse en armar una ingeniería electoral para beneficiar a su espacio político y a Macri”.

Aseguran que los bonaerenses tienen otras prioridades y no están preocupados por saber si en febrero van a decidir cuando se vota en la Provincia. “Es necesario que el Ejecutivo deje de pensar en modo de campaña permanente”, disparan contra la estrategía de marketing.

“Mientras su prioridad es ver de qué manera consigue la reelección, la de los bonaerenses es llegar a fin de mes o que nos los maten cuando van a trabajar, si es que todavía tienen trabajo”, chicaneó el massismo legislativo vía el diputado del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio.

La ruta electoral dependerá de la evolución de la economía de bolsillo, pero el peronismo pone primera y conforma equipos y planes del gobierno para 2019.

La movida del PJ bonaerense comenzó en un camping de la coqueta localidad de City Bell con la presencia de diputados y dirigentes sindicales que apoyan la candidatura de Guillermo Escudero en la ciudad capital de la PBA. Plantean un frente con Cristina Fernández de Kirchner y los movimientos sociales “con candidatos propios”. La idea es replicar este tipo de cónclaves en distintos municipios de la Provincia.Este sector PJ “Unidad y Renovación” cuenta con la bendición y conducción del intendente lomense Martín Insaurralde y el actual diputado y ex histórico intendente varelense, Julio Pereyra.