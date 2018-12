Denuncia contra Caspe: los detalles y la palabra de la víctima

La mujer que denunció por intento de abuso sexual y de autoridad a un funcionario municipal habló esta noche con La Nueva. y dijo que ahora "la justicia deberá juzgar a quien corresponda".

Lucía Vivas señaló que a partir de ahora se va a encargar del caso su abogada Viviana Lozano y no va a dar más declaraciones.

“Era el camino correcto y lo que correspondía. La Justicia ahora tiene que investigar antes de que yo diga algo. Ya hice lo que tenía que hacer”, afirmó.

Días atrás, Lucía Vivas le había contado a La Nueva. el relato de lo que pasó en 2016 cuando se quedó en la calle con su familia y por un amigo en común llegó a contactar a Ignacio Caspe, por entonces subsecretario de Políticas Sociales, para pedirle ayuda.

“Este señor [por Caspe] nos invitó un sábado a su casa en Villa Rosas con mi amigo para que tomemos unos mates y charlar en privado. Tuvimos una charla corta pero precisa en la que le conté mi situación gravísima. Con una palmadita en la espalda me dijo ‘te entiendo, te voy a ayudar’”, detalló la mujer.

La mujer contó que luego de 2 mates más se levantaron para irse y Caspe le dijo al amigo que espere afuera, que tenía que “charlar unas cositas con Lucía”.

“La puerta se cerró y este pobre tipo Caspe pone una traba en la puerta y se me tira encima, a lo que mi reacción fue correrme y decirle que conmigo no”, explicó Lucía.

Luego de esta situación Lucía dijo que la llamó una secretaria de Caspe para darle trabajo. “Durante un año estuve limpiando una biblioteca y otro año más en el Espacio Nido. Me vio varias veces y nunca tuvo las pelotas para pedirme disculpas”, sostuvo Lucía.



En diálogo con La Nueva., la mujer aseguró haber recibido varios comentarios de otras chicas que pasaron por lo mismo, pero ninguna se animó a denunciar.

“Vi el video de Thelma [Fardín que denunció a Juan Darthés] y después de eso me di el empujón e hice una publicación en Facebook”, explicó.



“Siempre salió por la vida muy superado, sonriente como si nada hubiera pasado. Como algo normal para él. Si yo accedía a acostarme con él, me iba a conseguir un trabajo. Eso prometió”, agregó Lucía, que en ese momento tenía 25 años.



“Estuve 2 años con la cabeza gacha, mordiéndome la boca sin decir nada. Recién le conté a mi marido hace un mes atrás. Lo que me molesta es el uso de acosar por tener poder. Peor fue que estuve explicándole la situación de mi hijo, abrí mi corazón y el tipo hace eso es lo que más me choca. Cuantas mujeres vulnerables por esas situaciones tienen que acceder a eso por un trabajo”, lamentó.