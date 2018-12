El sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible festejó su día con mucho sentido de pertenencia

Con alrededor de 600 personas, el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad celebró ayer con un almuerzo el Día del Petróleo.

En el hermoso predio ubicado en Aldea Romana (de 4 hectáreas totalmente forestado), el gremio liderado por Gabriel Matarazzo (también secretario de Hacienda de la Federación Argentina Sindical del sector) reunió a trabajadores de nuestra ciudad, Mar del Plata, Junín y Santa Rosa, entre otros lugares.

Además de utilizar el quincho propio, se anexó una carpa de importantes dimensiones para que los afiliados disfruten cómodamente de un asado cocinado por trabajadores del sindicato.

Previamente, en la recepción, para acompañar la tradicional picada se contrató una empresa que dispensó cerveza artesanal libre.

Los más pequeños, ubicados en otro salón del predio, tuvieron un menú diferente y más afín a sus gustos: hamburguesas y panchos, con helado de postre. A su disposición estuvieron profesores de educación física para entretenerlos con distintas actividades.

En horas de la tarde llegó la hora de la música, con la banda Kaiser Carabela y un DJ local.

A su vez, todos los presentes pudieron disfrutar de la pileta, con el servicio activo de guardavidas.

“Que el asado lo hayan cocinado compañeros de trabajo marca un sentido de pertenencia, no es casualidad ni tiene como finalidad ahorrar dinero en cocineros. Así como también nos encargamos nosotros mismos de todos los preparativos y compras. Lo único que se contrató fue un servicio de mozas, para que todos disfruten de la comida”, señaló Paul Giusia, protesorero del gremio.

La gran mayoría de los afiliados “foráneos” se hospedaron en la colonia que el gremio tiene en Monte Hermoso.

“Muchos llegaron el sábado y aprovecharon para conocer el predio de Monte Hermoso, que realmente está hermoso”, afirmó Giusia.

Luego fue el turno de Gabriel Matarazzo, quien analizó el turbulento año que atravesó el sector.

“Ha sido un 2018 difícil, pero que no termina del todo mal. Podría haber sido peor, aunque eso no implica que estemos conformes. Aún quedan muchas negociaciones abiertas y otras que están trabadas por cuestiones que no terminamos de entender”, señaló Matarazzo.

Y agregó: “No es un año que amerite festejos, pero sí quisimos celebrar que la unión de los trabajadores se mantuvo inalterable. Todos los años lo celebramos y este no fue la excepción. Fue un buen momento para juntarnos y pasarlo bien, en familia”.

Además, ayer quedó formalmente inaugurada la temporada de pileta.

“Ya mañana (por hoy) los afiliados podrán venir a disfrutar de este complejo. Y también comenzará a funcionar la colonia de verano para los más chicos”, manifestó Matarazzo.

Las piletas son dos: una que va de los 80 centímetros a los 2,20 de profundidad y otro para los más pequeños, que no supera los 50 centímetros.

“También tenemos canchas de fútbol, de vóley y algunos juegos de madera para los más chicos”, añadió Giusia.

El predio, con una parquización excelente y un arbolado acorde, está ubicado en Rodríguez al 5.300, justo enfrente del Dow Center, el estadio que está construyendo Bahía Basket.

El uso es exclusivo para el afiliado, cuyo acceso es gratuito.

"El afiliado puede traer invitados. Esto nos permite tener un poco más de seguridad, porque nos conocemos todos. Es un complejo que está totalmente cercado, con estacionamiento propio y con un muy buen servicio de cantina. La verdad que es un lugar que se disfruta muchísimo”, manifestó Giusia.

Matarazzo anunció obras en 2019 para facilitar el acceso al predio.

"Ya casi tenemos definido asfaltar hasta la puerta del predio, aprovechando que Bahía Basket hará una parte hasta su estadio. Serían 200 metros de asfalto".