Video: la reacción de un hincha de River que llegó a Emiratos Árabes cuando el equipo quedó eliminado

La eliminación de River del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes fue una verdadera sorpresa, pero más aún para aquellos hinchas del "Millonario" que arribaron al aeropuerto árabe y se enteraron que el equipo había sido eliminado por penales ante el Al Ain.

"No se puede creer esto, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de migraciones escuchando los penales y cuando me toca el turno para entrar en territorio "dubaiense"… 5-4. No sé qué hacer acá, ¿qué hago acá? No se puede creer", se lamentó un hincha que viajó desde Argentina mientras filmaba a otros simpatizantes de River en la misma situación.

"Vos te reís porque venías a hacer shopping", bromeó el hombre con su mujer. Además, en modo de broma le consultó a otros hinchas del Millonario: "¿A qué hora sale el vuelo de vuelta?".

Pese a todo, los fanáticos podrán ver a River jugar el encuentro por el tercer puesto ante Real Madrid o Kashima, quienes se verán las caras mañana en la otra llave de semifinal.

River igualó 2 a 2 con el Al Ain luego cayó por penales 5-4, lo que significó la eliminación para el equipo de Gallardo, que venía de ganarle nada más y nada menos que a Boca en la final de la Copa Libertadores.