Gesto de unidad en Cambiemos

En un contexto de recesión y malas noticias económicas, el frente oficialista de Cambiemos apostará a mostrar los “avances” en materia de obra pública y endurecer la lucha contra el delito para contener a la base electoral “propia” en el 2019.

La ola feminista en favor de la lucha de género copó también la agenda política. Para la gobernadora María Eugenia Vidal la fuerte denuncia de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación fue "muy valiente" e interpretó que se trata de "un paso más para el cambio cultural que viene avanzando" en el país.

No obstante, para el massismo legislativo la Gobernación, en 3 años de gobierno, no destinó presupuesto a la implementación de políticas o campañas para prevenir femicidios y la violencia de género en la Provincia.

“Desafortunadamente, Vidal aún no entendió el rol que ella debe tener en materia de políticas de género” arrancó explicando el diputado del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, por pretender públicamente que las soluciones se las den los ciudadanos en lugar de prevenir desde el Gobierno.

Según la lupa del massismo intentó poner en cabeza de los ciudadanas “la responsabilidad de tener que ocuparse de denunciar, hacer público, pelear para cambiar las leyes y resolver todos los problemas, como si ella, cómo primera mandataria no tuviera nada que hacer para darle a la sociedad una solución”. Burda utilización política del tema.

En las diagonales aseguran que el inteligente silencio mediático de Cristina Fernández de Kirchner inmoviliza la maquinaria electoral del PRO. Si ademas, con muchas dificultades (y problemas irresueltos) que afectan cotidianamente a millones de argentinos, Macri es reelecto, Cambiemos dejara huella en un proceso que puede significar cambios profundos en la política y la economía argentina, según apunta un veterano referente “amarillo”.

Para el PJ opositor, el Gobierno nacional sigue priorizando a los que especulan y apuestan a la “timba financiera”. La coyuntura económica, política y social “invita” a la unidad del peronismo de cara a las elecciones nacionales 2019: “"Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza", remarcan desde los movimientos sociales.

La estructural crisis de inseguridad en la Provincia permitió además una “foto de unidad” entre el Gobierno nacional y el bonaerense. Lejos del “protocolo Bullrich”, Vidal brindó un fuerte mensaje de respaldo a la Policía bonaerense, mientras su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, destacó la vocación de servicio de los policías y los instó a "seguir luchando juntos contra el narcotráfico y las mafias". Todo ocurrió dentro de la Escuela de Formación Policial “Juan Vucetich”, y juntó a la ministra de Seguridad “macrista”, Patricia Bullrich, tras el controvertido protocolo de seguridad sobre el uso de armas para las fuerzas uniformadas, cuando ambas aparecieron vestidas de verde en un día de empoderamiento para la mujer tras la denuncia de Thelma, que contó con la solidaridad y acompañamiento del colectivo de actrices argentinas. Vidal y Bullrich, no fueron la excepción.

Un día después y antes de la última sesión del año, los senadores de Cambiemos llevaron adelante del recinto una foto grupal con las consignas impuestas por el Colectivo contra la Violencia de Género: “Mirá como nos ponemos” y “No es No”.

El oleaje de repudio a la violencia machista arrastró al senador camporista Jorge Romero, quien renunció a sus “responsabilidades políticas”, como respuesta a la acusación de abuso sexual de parte de una ex militante de “La Cámpora”. Por ahora, no formalizó ningún trámite de renuncia a su banca legislativa.

“Caramelos”

Vidal viene de “pagarle con algunos caramelos” a Sergio Massa por la negociación previa a la sanción del presupuesto bonaerense 2019, el endeudamiento y la ley impositiva fiscal. Lo hizo a través del Senado que, en sesión extraordinaria, aprobó los nombres propuestos por el Ejecutivo para ocupar lugares vacantes en el directorio del Banco Provincia y en el Tribunal de Cuentas, el organismo de contralor.

Al desmenuzar políticamente los designados en el Tribunal de Cuentas, encontramos uno del Frente Renovador, Daniel Chillo (ex secretario de Ingresos Públicos del municipio de Tigre) mientras que en el directorio de la entidad bancaria hubo dos lugares para el tigrense: continúa en su silla el ex radical Mario Meoni y desembarca en el Bapro, el ex senador bonaerense y cuñado de Massa; Sebastián “el patito” Galmarini.

En lo que respecta a demás los ocupantes de los espacios en el directorio del Bapro, también la kirchnerista Juliana Di Tullio ocupará el lugar reservado a Unidad Ciudadana- FPV; y Humberto Vivaldo, por el sector de los intendentes “dialoguistas” del PJ, denominados “Unidad y Renovación”.

El “pliego Di Tullio”formó parte del paquete. Fue el lomense Martín Insaurralde quien la incluyó en el listado de designaciones en pos, también, del calendario electoral y el acuerdo de no ruptura entre los alcaldes del peronismo con CFK.

El potencial desdoblamiento de las elecciones sigue en medio del clima preelectoral que ya se respira en la Provincia. Empujado por el planteo impulsado por el massismo del Frente Renovador, el oficialismo gobernante de Cambiemos ya evalúa, en términos generales, la posibilidad de realizar una prueba piloto en determinada cantidad de municipios y avanzar en un cambio del sistema electoral en la PBA.

Lo cierto es que el análisis para que los municipios del ámbito bonaerense puedan establecer su propia fecha de elecciones locales desdobladas de los comicios provinciales y nacionales, será el eje central de debate a partir de enero en la Legislatura.

Pero como el dictamen final de la “comisión bicameral” integrada por senadores y diputados será no vinculante (acerca de la conveniencia o no de desdoblar a nivel local los comicios), será después la mandamás de Cambiemos la encargada de decidir si es posible llevarlo adelante orgánicamente. La idea de no pocos “vidalistas” en calle 6 es “plebiscitar” la gestión Vidal en una elección bonaerense “aislando” a Macri como potencial “ancla electoral”.