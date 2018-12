Darthés dice que el acosado es él: "Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije 'Qué te pasa, tenés novio'"

El actor Juan Darthés, denunciado por violar a Thelma Fardín cuando tenía 16 años, dijo que ella fue la que irrumpió en la habitación de él en Nicaragua y le intentó dar un beso.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación y yo la saqué y le dije 'Estás loca, tenés novio'. Fui yo el que la sacó y le dijo 'Salí de acá que tenés la edad de mis hijos", sostuvo en una entrevista que le dio a Mauro Viale de A24.

Y agregó: "Se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije 'Qué te pasa'. Estaba de novia con Juan Guilera. Yo te digo mi verdad".

El actor fue denunciado públicamente y en la justicia de Nicaragua por Fardín, quien aseguró que sufrió una violación en una gira de Patito Feo en 2009.

"No existió. No salí a hablar antes porque me recomendaban que no mirara [las repercusiones]", dijo en el comienzo de la entrevista, para luego calificar todo como "una locura mediática".

Darthés, de 54 años, explicó que se siente muerto y que tuvo "pensamientos muy oscuros".

"Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Nunca violé ni acosé a nadie", insistió.

"Yo estoy muerto. No me importa que me digan que me van a matar. La gente ya me condenó. Lo único que voy a hacer es cuidar a mis dos hijos y a mi mujer", completó.

Darthés sostuvo que se va a presentar ante la Justicia y que tiene pruebas sobre lo que ocurrió.

Dolido e indignado

Más temprano había dicho en Twitter: "Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Mi verdad es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad".

La actriz detalló la denuncia en un video que se difundió durante una conferencia de Actrices Argentinas.