"Mirá cómo nos ponemos", el video de Thelma Fardin donde denuncia por violación a Darthés

Una actriz denunció públicamente hoy por violación al actor Juan Darthés a través de un video difundido por el grupo Actrices Argentinas.

"Mirá cómo nos ponemos", se titula el video en el que Thelma Fardín detalla lo que sufrió a los 16 años en Nicaragua, cuando se encontraba de gira junto al elenco de Patito Feo, programa infantil en la que actuaba junto a Darthés.

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me daba la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Me tiró en una cama y me empezó a practicar sexo oral", comienza diciendo la joven.

Luego, continúa su crudo relato contando: "Me metió los dedos, yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", detalla la intérprete dejando en claro que se trató de un abuso sexual.

Por último, explica cómo intentó salvarse de que el acto continuara: "En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien abrió yo hoy puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor", asegura en referencia a todas las figuras que le tendieron una mano tras ese difícil momento.

Al final del video, diferentes actrices y personalidades del medio repiten "mirá cómo nos ponemos", en alusión a lo que supuestamente le dijo Darthés al momento de abusarla y al empoderamiento de las mujeres que se unen, se organizan y se animan a denunciar.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas