El desubicado tuit del Santos tras la eliminación de Independiente

El Santos de Brasil, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Independiente, se burló del Rojo tras la derrota frente a River por 3-1.

El equipo brasileño había quedado dolido con los de Avellaneda por perder 3-0 en la ida de los octavos tras la mala inclusión del suspendido Carlos Sánchez.

Anoche, tras la eliminación del Diablo, desde la cuenta oficial del equipo brasileño citaron un tuit de la Conmebol y se burlaron de la caída del Rojo.

"¡Llora! No voy a llamar, no voy a llamar, llegó la hora, me vas a pagar, puede llorar, puede llorar. Es tu castigo, se peleó conmigo, sin tener por qué, sin tener por qué, yo voy a festejar, voy a festejar, tu sufrimiento, tu penar. (Voy a festejar)", escribieron y agregaron el emoticón de una mano saludando a Independiente.

El tuit generó la reacción de muchos fanáticos del conjunto de Avellaneda y otros equipos. (TN y La Nueva.)