Triunfo de River ante Independiente: los goles y las polémicas del partido

River superó anoche a Independiente por 3-1 en el estadio Monumental y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Pero en el partido hubo polémicas. La más clara fue la que tuvo en el centro de la escena a Javier Pinola, defensor del Millonario.

Fue a los 26 minutos de la primera etapa, cuando Pinola golpeó claramente en el área de River a Benítez, pero el árbitro Anderson Daronco entendió que no era necesaria la intervención del VAR e hizo continuar el juego, al juzgar que se trató de un simple roce.

Los del rojo reclamaron penal y expulsión para el defensor, pero el árbitro continuó con el juego.

"Hay un claro contacto de Pinola en el área contra Benítez. En el rechazo no puede sacar la pierna. Hay un contacto, pero no hay intención de querer golpearlo. El contacto existió, pero no hubo intención. Después, es a criterio del árbitro", manifestó el entrenador de River, Marcelo Gallardo, una vez finalizado el encuentro.

El DT de Independiente, Ariel Holan, reconoció la superioridad del local pero mostró su descontento con el árbitro: "Era penal y expulsión a Pinola. Esa jugada hubiera cambiado el partido".

Meza asustó a todos

El mediocampista de Independiente Maximiliano Meza debió ser trasladado a una clínica bonaerense tras sufrir un choque con el arquero Franco Armani.

"Maxi Meza sufrió un traumatismo de tórax. Se le realizarán estudios para saber el grado de la lesión", publicó la cuenta oficial del "Rojo" en la red social Twitter.

En esta jugada también reclamaron sanción para Armani y penal.

Los goles

(NA y La Nueva.)