Macri despidió al buque regasificador en Bahía: "Es un símbolo del despilfarro y la mentira"

El presidente Mauricio Macri realizó una visita fugaz hoy por Bahía Blanca para despedir al buque regasificador y afirmó que ese barco "es un símbolo que nos lleva a expresar la inacción, la incapacidad y el despilfarro".

"Generalmente las despedidas tienen una connotación de tristeza pero este no es el caso", dijo en el inicio de su discurso en el Puerto al recordar "las decisiones que nos llevaron a necesitarlo".

Macri mencionó que el buque "tuvo que ver con instalar el engaño y la mentira" e insistió con que el gobierno anterior hizo creer que "la energía era gratis y que podíamos consumir todo lo que quisiéramos, que nadie lo pagaba y que nunca se iba a acabar".

"Este barco cuesta muchísimo dinero todos los días. Había venido por un invierno y estuvo 10 años", sostuvo Macri.

Y explicó que todo lo referido al regasificador costó 40.000 millones de pesos: "Son 1.500 kilómetros de rutas, 1.200 escuelas equipadas. Es lo que necesitamos invertir en un nuevo gasoducto entre Neuquén y Rosario".

"Al tener energía vamos a tener trabajo. Por ejemplo acá planean ampliar la planta de fertilizantes", agregó en referencia a Profertil.

El mandatario se mostró acompañado del intendente bahiense Héctor Gay y el ministro de Energía, Javier Iguacel.

La historia y el daño

"En 2008 hubo que traer este barco porque nos quedamos sin gas. No alcanzaba el gas. Ahí también volvieron a decirnos una mentira: que el barco venía por un año", sostuvo el presidente.

Y agregó: "De 6 barcos que importábamos en 2008, pasamos en 2013 a 42 barcos. Más de 10.000 millones de dólares de importaciones vinieron por este barco".

En ese sentido, Macri remarcó el "enorme daño" que generó el no poder "vivir con nuestra propia energía".

"Siempre tuvimos recursos. No confiaron en la capacidad de los rionegrinos, pampeanos, mendocinos, que con su talento podían transformar sus recursos en recursos para vivir todos los días y realmente poder desarrollarnos", sostuvo.

El cambio y Vaca Muerta

"Por suerte en 2015 decidimos emprender un cambio", expresó Macri y mencionó a Vaca Muerta como la primera mesa de productividad.

"Gracias a ese desarrollo entre 7 y 14 familias por día llegan a trabajar a Vaca Muerta", explicó.

Y agregó: "En 4 o 5 años vamos a haber generado más de medio millón de puestos de trabajo para los argentinos, que significa futuro. Cada uno de esos argentinos va a ser protagonista porque con su trabajo le va a permitir a otros construir un trabajo y desarrollar una idea porque sin energía el país no progresa".

La magia

"Estamos empezando a tener de vuelta energía porque dijimos la verdad y nos propusimos trabajar en equipo. No queremos más que nos vendan magia, la magia no existe. Lo que existe es el trabajo y hacerlo con transparencia y en equipo y no pensando en un parche para mañana, sino pensando en nuestro futuro y lo que es más importante siempre: pensando en el futuro de nuestros hijos".