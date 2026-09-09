US Open: después de 4h28min, Shelton eliminó a Alcaraz y corre riesgo una marca de Del Potro

En un maratónico partido, el estadounidense Ben Shelton superó esta mañana al español Carlos Alcaraz por los cuartos de final del US Open.

Shelton, número nueve de la ATP, destronó al campeón Alcaraz (3º) en el último supertiebreak, por marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7), tras cuatro horas y 28 minutos de uno de los partidos más intensos del año.

Con este resultado, Shelton tiene muy buenas chances de convertirse en el nuevo número 4 del mundo.

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Su rival en semifinales será su compatriota Frances Tiafoe (11°), que le dio vuelta un partido increíble a su compatriota Alex Michelsen para derrotarlo por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).

Estos triunfos estadounidenses ponen en riesgo una extensa marca de del Potro, ya que los tenistas europeos ganaron 87 de los últimos 88 torneos de Grand Slam que se disputaron.

La única excepción fue el argentino con su inolvidable conquista en el US Open 2009, donde derrotó al suizo Roger Federer en la gran final.

La palabra de ambos

Alcaraz, quien disputó el US Open después de cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite físicamente por un Shelton que ahora enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe.

"Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado", dijo Alcaraz a la prensa con buen ánimo tras aceptar la derrota con una sonrisa.

"Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano", remarcó el español, quien no competía desde su lesión en la muñeca derecha en abril.

"Hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo y a un nivel altísimo durante toda la temporada, Shelton es una bestia", afirmó.

Por su parte, Shelton reconoció: "Estoy cansado, ha sido un partido épico. Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera".

Shelton selló su victoria con un ace a 235 km/h para convertirse en el segundo jugador que consigue derrotar en un partido de cinco sets a Alcaraz (su balance es ahora de 15-2).

El otro fue Matteo Berrettini en el Abierto de Australia de 2022.

Es la primera victoria de Shelton sobre Carlos Alcaraz, que había ganado los tres precedentes anteriores. Y es la tercera vez que alcanza las semifinales de un torneo de Grand Slam, la segunda en el US Open tras la de 2023.