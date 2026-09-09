Brutal agresión a un árbitro en un partido del Senior entre Racing y San Miguel: expulsaron al jugador “de por vida”

Un partido de la Liga Senior del Fútbol Argentino entre Racing y San Miguel terminó abruptamente luego de que un futbolista del conjunto visitante agrediera al juez de línea Pablo Valles durante el segundo tiempo.

El episodio ocurrió en el predio Tita Mattiussi del club de Avellaneda cuando el encuentro estaba 3-3 y se disputaban 23 minutos del complemento. Valles había señalado una infracción a favor de Racing y, tras esa decisión, un jugador de San Miguel se dirigió hacia él y lo golpeó en el rostro.

El asistente cayó al suelo y debió recibir atención médica durante varios minutos. El árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender el partido y posteriormente explicó que Valles había quedado "bastante golpeado" y con sangrado en la nariz.

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La Liga Senior del Fútbol Argentino resolvió luego aplicar una fuerte sanción: el futbolista Raúl Hernán García fue expulsado de por vida de todas las competencias y actividades organizadas por la entidad, mientras que San Miguel +35 fue desafectado de la temporada en curso.

Tras el episodio, San Miguel difundió un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta de su jugador y aseguró que el futbolista reconoció su responsabilidad y se mostró arrepentido. Racing, por su parte, también repudió la agresión y expresó su solidaridad con el árbitro asistente.

AgenciaNA