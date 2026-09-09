Le disparó a un auto con una escopeta y fue detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la tarde de este martes a un hombre que había realizado disparos con una escopeta a un vehículo estacionado en el barrio San Vicente.

El hombre fue identificado como, Luis Alberto Santos Balmaceda de 30 años de edad quien, momentos previos a su aprehensión en Sivori 5100, había efectuado disparos con un arma no identificada hacia un automóvil propiedad de un hombre de 44 años.

A partir de la información recabada, personal del Comando de Patrullas desplegó un inmediato operativo y logró localizar al presunto autor en Sívori al 5100, donde fue detenido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el asiento del acompañante de un Volkswagen Gol vinculado al aprehendido fue hallada una escopeta calibre 12/70, la cual fue secuestrada.

Posteriormente, en Pasaje Los Andes fueron encontrados tres cartuchos correspondientes al mismo calibre, los cuales fueron recolectados como elementos de interés para la realización de las pericias correspondientes.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.