Triunfó Bahiense en Femenino, en la previa al cruce de invictos de hoy: 9 de Julio-Villa Mitre

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte se impuso anoche a Sportivo Bahiense 60 a 48, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Bahiense del Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu", que tendrá continuidad esta noche.

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Las locales combinaron juventud y experiencia, con Renata Vasconcelo como principal goleadora con 16 puntos (8-10 en t1 y 4-5 en t2), más 8 rebotes y Ana Liz Carcas aportando 12 unidades, más 10 rebotes, 3 recuperos y 3 asistencias.

La síntesis:

Bahiense del Norte (60): A.L. Carcas (12), M.V. Pérez (7), A. Rodríguez (2), D. Lescano, G. Rial (2), fi; C. Zanotto (4), P. Vecchi (6), R. Vasconcelo (16), C. Cabrera (6), J. Quinteros (5) y M. Errazquín. DT: Luciano Deminicis.

Sportivo (48): P. Lazar (15), A. Prada (4), S. Fernetich (7), J. Salvarezza (3), P. Fernández, fi; R. Boccatonda (6), L. Uthurralt, I. Gherzi (8), A. De la Puente y R. Albarracín (5). DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Bahiense, 9-12, 33-28 y 51-44.

Árbitros: Ariel Di Marco y Fabrizio Rey.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Para hoy

En tanto, esta noche, a las 21, completan la programación 9 de Julio y Villa Mitre, en el Néstor Damiani, arbitraje de Lucas Andrés y Erick Larsen.

Este encuentro fue postergado, por la superposición con la LBB Plata, división que anoche dirigió Julián Turcato, DT de 9 de Julio.

Las locales tendrá cuatro bajas importantes: Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, afectadas al campus de Desarrollo U18 de la CABB, Amparo Althabe (tendón inflamado) y Emilia Fernández (tratamiento odontológico) y las tricolores están completas.

Ambos ganaron sus dos partidos, el albiazul a Bahiense del Norte (91-53) y Sportivo (83-44), mientras que el tricolor se impuso ante Sportivo (65-55) y frente a Estudiantes (45-41).

Posiciones

1º) Bahiense (2-1), 5 puntos

2º) 9 de Julio (2-0), 4 (*)

2º) Villa Mitre (2-0), 4 (*)

2º) Estudiantes (1-2), 4

2º) Sportivo (0-4), 4

(*) Tienen un partido pendiente.