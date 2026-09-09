"Chori" Martínez: "Representar la camiseta que uno siempre defendió es lo más lindo que hay en el fútbol"

El torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur puso primera y San Francisco dio el golpe al vencer a Sporting 3 a 2. Víctor "Chori" Martínez --ahora jugando de 9-- marcó uno de los goles y valoró el éxito del Santo.

"Creo que estas sensaciones la sentimos todos los jugadores porque representar la camiseta que uno siempre defendió es lo más lindo que hay en el fútbol. Incluso, recordás los momentos en los que uno era pibe", expresó en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Luego de un desborde, llegó un centro, ellos rechazaron la pelota, me quedó en el área y definí de 'pichero', ja, ja", dijo sobre su gol.

"Arrancamos con un poco de nervios contra un rival muy competitivo, que trata muy bien la pelota. Perdíamos 2 a 0, pero pudimos darlo vuelta. Mantuvimos la calma, ellos sintieron el desgaste y sobre el cierre pudimos encontrar los goles. Y, más allá de que estamos grandes, la ilusión siempre está. Queremos ir paso a paso y terminar los más arriba posible. Tenemos mucha fe en el equipo", agregó.

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