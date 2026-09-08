Una historia de amor, humor y segundas oportunidades: “Empieza con D, siete letras” llega este domingo a Bahía

Protagonizada por Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale, propone una comedia romántica que combina humor, emoción y una mirada sobre los vínculos y las nuevas oportunidades.

Hay encuentros que llegan cuando menos se los espera. Y hay historias que recuerdan que, incluso después de los golpes de la vida, siempre puede existir una segunda oportunidad.

Sobre esa idea se construye “Empieza con D, siete letras”, la obra de Juan José Campanella.

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Después de una extensa temporada en la calle Corrientes, la propuesta inició su recorrido por distintas ciudades del país con una historia que encuentra humor y emoción en situaciones cotidianas. La trama comienza en un lugar tan poco romántico como una sala de espera de un consultorio dental, donde se encuentran Miranda Delgado, una profesora de yoga de unos 30 años, y Luis Cavalli, un médico retirado de unos 60, viudo y atravesando una nueva etapa de su vida.

Dos personas de generaciones y mundos diferentes que, a partir de ese encuentro inesperado, comienzan a construir un vínculo atravesado por las diferencias, las ironías, el humor y también por una vulnerabilidad que los acerca.

El resultado es una comedia romántica con sello argentino, que propone reírse de las situaciones cotidianas mientras pone en escena preguntas que pueden resultar familiares: qué hacemos cuando la vida cambia nuestros planes, si es posible volver a empezar y si el amor puede aparecer cuando ya no lo estamos buscando.

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