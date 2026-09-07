George Clooney duda que los gobiernos puedan crear una ley eficaz sobre Inteligencia Artificial

El actor estadounidense George Clooney expresó sus inquietudes acerca del uso de la Inteligencia Artificial en la industria cinematográfica y puso en duda la creación de leyes en Estados Unidos que regulen su uso a nivel general.

El reconocido artista participó de la Cumbre Lumière, la primera cumbre internacional dedicada en exclusiva al futuro del cine, las series, la animación y los videojuegos, que se llevó a cabo en Saint-Paul-de-Vence, Francia, bajo la copresidencia del mandatario francés Emmanuel Macron y el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

Uno de los temas principales que se debatieron en el evento fue el impacto de la IA en el cine, su manejo y las nuevas herramientas que ahora están al alcance a la hora de producir un film.

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En ese sentido, el actor expresó sus dudas con respecto al uso de la Inteligencia Artificial, aunque declaró que entiende que es una "revolución" que está en curso y prefiere informarse sobre ello antes que criticarla.

"Estoy aquí para escuchar, creo que eso es lo mejor que se puede hacer en este punto, porque hay algunas personas muy inteligentes que entienden la dirección hacia la que esto se está moviendo y creo que es importante para todos nosotros, entenderlo. Porque va a ser una revolución y ya lo es, pero va a convertirse en una revolución aún mayor en nuestra industria, y ciertamente en términos de empleos", opinó en declaraciones a Variety.

"Tengo curiosidad por ver qué quieren hacer", confesó.

Sobre si cree que debería haber una ley en Estados Unidos que regule la inteligencia artificial, como la hay en Francia y Europa, Clooney sorprendió al decir que no cree que el gobierno estadounidense sea capaz de proponer algo que funcione y puso sus fichas en las ideas de los expertos en la cuestión.

"No lo sé. Probablemente eso tendría sentido. Yo tengo reservas sobre pedir que los gobiernos sean los que estén a cargo de la IA, obviamente, porque hemos visto que hablan con Mark Zuckerberg en el estrado, y no es nada impresionante. Así que estoy más interesado en ver qué están buscando hacer estas empresas para, al menos, mantener un control y equilibrio en ello", comentó.

Clooney puso el foco en el uso de la IA en general y el impacto que ella tiene en la sociedad: "Estoy de hecho más preocupado por cómo nos informamos que por cómo nos entretenemos. Me preocupan más las deepfakes en las noticias, en los juicios".

En ese contexto, utilizó como ejemplo a su esposa, Amal Clooney, quien trabaja como jurista de derechos humanos: "Mi esposa está trabajando entrenando a jueces para entender cómo prestar atención a cuando algo no es factual, y es muy difícil de hacer, y ahora se va a poner más difícil. Así que estoy interesado en todo eso". (NA)