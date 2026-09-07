Resultados y posiciones: pasó otra fecha del regional UROBA-Sur y del Clausura Desarrollo

Se completó este domingo la fecha 7 del Regional Pampeano UROBA-Sur, cuya fase clasificatoria ingresó en el tramo final.

Se disputaron partidos interzonales con victoria de Santa Rosa RC como local ante Kamikazes (Colón) por 24 a 15. El encuentro fue arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur).

Con este resultado el elenco pampeano se mantiene como líder de la zona 1 y dio un paso clave hacia la definición contra el Nº1 de la zona 2. En parte porque tiene un partido más por jugar que El Nacional, que este domingo cayó en su visita a Indios de Bolívar por 30-17 y resignó la chance de darle alcance al XV de la margarita.

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En la zona 2 el líder es Pico RC (General Pico), que consolidó su dominio con el triunfo ayer ante Punta Alta RC por 60 a 14, partido dirigido por Javier Pizzichini (UROBA).

El próximo fin de semana se enfrentarán Santa Rosa RC-Punta Alta RC por la fecha 8 y el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 -de acuerdo con el calendario oficial- se jugará la novena y última con Santa Rosa RC-Pico RC, Kamikazes-El Nacional y Punta Alta RC-Indios.

Los cruces están previstos por fixture URS para el 3 de octubre y además de la final entre los primeros, también contempla cruces por posicionamiento entre los segundos y terceros.

Clausura Desarrollo

Entre sábado y domingo se llevó a cabo la sexta fecha del campeonato Clausura Desarrollo de la URS. Que fue la penúltima ya que al cabo de la etapa en curso se armarán los grupos Campeonato (1º al 4º) y Reposicionamiento (5º al 8º).

El líder Universidad Nacional del Sur volvió el sábado a la victoria al superar como local a Tres Arroyos RHC por 52 a 5 en La Madriguera, donde dirigió Omar Villafañe (Sur).

UNS, que se quedó con el primer tramo de la temporada, fue uno de los tres equipos que este fin de semana aseguró su lugar en la etapa Campeonato, a la que también ingresaron el escolta Cazadores (Tres Arroyos) y Pringles RC (Coronel Pringles).

Los Pollitos tresarroyenses superaron a Coronel Suárez RHC por 47 a 17 y sumaron su tercer éxito en fila, en cotejo arbitrado por Emanuel Moya (Sur).

Pringles RC también se hizo fuerte como local para asegurar los puntos ante Puerto Belgrano RHC al imponerse 28-24, partido dirigido por el árbitro Alejandro Bermejo (Sur).

Para Los Carneros, que marchan terceros en las posiciones, fue el segundo éxito consecutivo.

En nuestra ciudad logró su segunda victoria en el campeonato la fusión Palihue-Ferroviario (Dorrego), que le ganó a Sol de Mayo de Viedma por 31-15 en partido controlado por Omar Villafañe (Sur).

La séptima y última de la primera etapa se jugará el fin de semana venidero con Coronel Suárez RHC-Palihue/Ferroviario, Puerto Belgrano RHC-Cazadores, Tres Arroyos RHC-Pringles RC y Sol de Mayo-UNS.