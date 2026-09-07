En enero comenzará a operar la ampliación del parque eólico de AES

Enero de 2027 aparece marcado en el calendario para uno de los principales proyectos de generación renovable que se desarrollan actualmente en el sudoeste bonaerense.

Para entonces, AES Argentina prevé tener en funcionamiento Vientos Bonaerenses III y IV, las dos nuevas etapas del complejo que la compañía desarrolla entre los partidos de Tornquist y Bahía Blanca.

La iniciativa representa una inversión de 160 millones de dólares y permitirá sumar 102 MW a los 99,8 MW que actualmente posee Vientos Bonaerenses. De esa manera, el conjunto alcanzará una potencia instalada de alrededor de 200 MW.

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Las obras, que atraviesan una etapa de fuerte actividad, contemplan la incorporación de 16 aerogeneradores Vestas, ocho correspondientes a cada uno de los nuevos desarrollos.

Los equipos dan cuenta de la escala alcanzada por la generación eólica en los últimos años: tendrán una altura de buje de 125 metros y un rotor de 162 metros de diámetro.

En el momento de mayor actividad se prevén alrededor de 400 puestos de trabajo directos vinculados con los distintos frentes de obra.

Una vez en operación, Vientos Bonaerenses III y IV producirán aproximadamente 450 GWh de electricidad por año, un volumen equivalente al consumo anual de unos 150.000 hogares.

La energía generada será comercializada mediante el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que permite a grandes usuarios contratar directamente abastecimiento eléctrico proveniente de fuentes renovables.

La magnitud de la inversión excede ampliamente el montaje de los aerogeneradores. Para incorporar los nuevos 102 MW al sistema eléctrico es necesario desarrollar infraestructura vial y eléctrica asociada a los dos emprendimientos.

Los trabajos incluyen la construcción y adecuación de caminos internos, una red subterránea de media tensión de 33 kV, sistemas de comunicaciones y un edificio destinado a las tareas de operación y mantenimiento.

También se ampliará la Estación Transformadora Tres Picos 132/33 kV, una intervención necesaria para evacuar la nueva producción e incorporarla al Sistema Argentino de Interconexión.

El proyecto tiene, además, un componente logístico que involucra directamente a Bahía Blanca, ya que buena parte de los grandes componentes necesarios para el montaje ingresaron a la región por el puerto local

La ampliación consolida también el peso que adquirió el sudoeste bonaerense dentro del mapa eólico argentino gracias a la calidad y regularidad de sus vientos.