Cerri tendrá un nuevo muelle para fortalecer su vínculo histórico con la ría

General Daniel Cerri volverá a contar con un nuevo muelle sobre la ría de Bahía Blanca, en un sitio que forma parte de la historia productiva y social de la localidad desde hace más de 120 años.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca adjudicó la construcción de la nueva infraestructura de Puerto Cuatreros, una obra largamente esperada luego de que una fuerte sudestada destruyera el tablero del antiguo muelle en marzo de 2022.

Los trabajos estarán a cargo de Ingeniería y Arquitectura SRL, empresa bahiense, con 50 años de trayectoria en la ejecución de obras públicas y privadas, conducida por el ingeniero Fabián Gurrado.

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El proyecto tiene un presupuesto oficial de 5.320 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) más IVA y un plazo de ejecución de 300 días corridos.

Antes del inicio de los trabajos deberán completarse distintas instancias administrativas, entre ellas la firma del contrato y la presentación de documentación.

Si el cronograma se cumple según lo previsto, las primeras tareas en Puerto Cuatreros podrían comenzar entre fines de octubre y principios de noviembre.

La nueva estructura tendrá 82,5 metros de longitud. Los primeros 42 metros contarán con cinco metros de ancho, mientras que los 40,5 restantes tendrán tres metros.

También se instalará un guinche eléctrico para el izaje de embarcaciones menores y habrá escaleras, bolardos, defensas, barandas y luminarias LED.

La infraestructura estará destinada principalmente a actividades deportivas, recreativas y pesqueras y podrá operar con embarcaciones de hasta 15 metros de eslora. El diseño contempla además condiciones de seguridad, resistencia y durabilidad acordes con las características del estuario bahiense.

Se trata de una importante inversión costeada por el Consorcio de Gestión del Puerto, a cargo de Santiago Mandolesi Burgos, a partir del compromiso asumido por el hoy intendente Federico Susbielles, cuando era titular del ente portuario local.

En ese marco, la concreción del proyecto es seguida especialmente en Cerri. Entre quienes acompañaron durante estos años las gestiones se encuentra Carlos Michelangeli, presidente del Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri y actual delegado municipal de la localidad.

Michelangeli tiene una extensa vinculación con la institución y le tocó conducirla durante uno de sus momentos más difíciles: la sudestada de marzo de 2022, que destruyó el tablero del muelle y provocó importantes daños en el sector.

Desde entonces, la construcción de una nueva estructura se convirtió en uno de los principales reclamos de la entidad, sus socios y vecinos vinculados con las actividades náuticas.

Pero la importancia de Puerto Cuatreros excede ampliamente su utilización actual.

Una historia que comenzó hace más de 120 años

Los orígenes del lugar se remontan a 1900, cuando la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas encargó al ingeniero Luis Augusto Huergo la construcción de un puerto que permitiera embarcar los productos elaborados en el frigorífico.

Un decreto de 1901 autorizó la construcción de un muelle de 150 metros cerca de la desembocadura del río Sauce Chico.

Dos años después quedaron inauguradas tanto las instalaciones portuarias como una vía ferroviaria de trocha angosta que comunicaba el establecimiento industrial con el embarcadero.

Aquel complejo resultó decisivo para el crecimiento de Cerri. Durante décadas, desde Puerto Cuatreros partieron carnes congeladas, conservas, menudencias y otros productos con destino a mercados como Inglaterra, Alemania y Brasil.

La producción recorría unos tres kilómetros desde las cámaras frigoríficas hasta el puerto mediante un ferrocarril interno.

Uno de aquellos embarques quedó registrado en 1947, cuando el buque Urmston Grange cargó unas 3.000 toneladas de carne congelada, corned beef y menudencias con destino a Liverpool.

En 1952, las instalaciones pasaron a manos de la Corporación Argentina de Productores de Carnes y el establecimiento adoptó el nombre de CAP Cuatreros.

Los embarques hacia Europa continuaron hasta comienzos de la década siguiente. Sin embargo, el 21 de diciembre de 1961, durante un fuerte temporal de viento, un buque embistió el muelle y dejó la estructura prácticamente inoperable.

Terminó así la etapa comercial de Puerto Cuatreros, aunque no la relación de la comunidad con la ría.

Con el paso de los años, el sector comenzó a adquirir un perfil vinculado con la pesca, la navegación deportiva y las actividades recreativas.

En esa nueva etapa resultó fundamental el Club de Pesca y Náutica Cerri, inaugurado el 30 de enero de 1970.

La sudestada de marzo de 2022 interrumpió buena parte de esas actividades al destruir el tablero del muelle y causar serios daños en las instalaciones del club.

La adjudicación dispuesta ahora por el Consorcio portuario abre finalmente el camino para revertir aquella situación.

El nuevo muelle será diferente del que hace más de un siglo recibía buques para cargar la producción del frigorífico. Su función estará ligada a la pesca, la navegación y el esparcimiento.

Pero mantendrá algo que atravesó las distintas etapas de Puerto Cuatreros: el vínculo de General Cerri con la ría, iniciado al calor de la actividad industrial y sostenido durante generaciones por quienes hicieron de ese lugar parte de la identidad de la localidad.