Familias de Patagones dieron un paso clave para escriturar sus viviendas

Un total de 37 familias de Carmen de Patagones avanzaron este lunes con la firma de las escrituras de sus viviendas, en una jornada que estuvo marcada por la emoción y la expectativa de los vecinos que esperaban desde hacía años poder regularizar sus hogares.

La actividad se desarrolló en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones y estuvo encabezada por el intendente Ricardo Marino. En esta oportunidad se firmaron 14 escrituras correspondientes al Instituto Provincial de la Vivienda y 23 tramitadas mediante la Ley 10.830.

Durante el encuentro, la escribana a cargo explicó a las familias los pasos del proceso y destacó la importancia de la firma como parte del camino hacia la escrituración definitiva. Una vez completada esta instancia, la documentación continuará con los procedimientos administrativos correspondientes hasta concretar la entrega de las escrituras.

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Marino felicitó a los vecinos y remarcó la importancia de continuar impulsando este tipo de gestiones para que más familias puedan acceder a la regularización dominial de sus viviendas.

“Seguimos trabajando y vamos a seguir haciéndolo para que cada vez más familias puedan contar con la escritura de su vivienda”, expresó el jefe comunal.

Además, destacó la labor de los equipos municipales que participan de los trámites y convocó a los vecinos que todavía tengan situaciones pendientes a acercarse al Municipio para recibir asesoramiento.

La jornada contó también con la participación del coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni; el secretario de Gobierno, Matías Pérez; y los concejales Santiago Dalmau y Gustavo Kucich.

Más allá del trámite administrativo, el encuentro terminó convirtiéndose en una celebración para las 37 familias, que compartieron la satisfacción de avanzar hacia la obtención de un documento fundamental para la seguridad jurídica de sus hogares. (Agencia Patagones).