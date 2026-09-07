Cuenta regresiva para la Fiesta de la Primavera en Sierra de la Ventana: "Será un mega evento"

La Delio Valdez, uno de los espectáculos más esperados.

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La primavera volverá a tener su propia fiesta en Sierra de la Ventana. La cita será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en el predio del Club Atlético Ventana, sobre la Ruta 72, kilómetro 12,5, donde se prepara un fin de semana con música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Detrás de la iniciativa está el mismo grupo de jóvenes que desde hace años trabaja en la organización de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Lo hacen de manera ad honorem y, esta vez, decidieron asumir un nuevo desafío.

“Somos el mismo grupo que organiza la Fiesta Provincial de Reyes, un grupo de jóvenes que trabajamos ad honorem por el pueblo y que ahora nos animamos a encarar este evento de primavera”, cuenta Flor Savisky, una de las integrantes del equipo organizador.

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La propuesta tiene además una particularidad: Sierra Suena no será un evento gratuito porque el público deberá abonar una entrada para acceder al predio, pero el objetivo de la recaudación excede la realización de la propia fiesta.

“**Esto es con entrada, no es un evento gratuito, justamente por eso, porque todo tiene que ser para recaudar fondos para algo", explica Savisky.

Una fiesta que ayuda a construir otra

El dinero generado durante el evento tendrá un destino concreto: contribuir a la organización y crecimiento de la próxima Fiesta Provincial de los Reyes Magos permitiendo que las instituciones locales vinculadas al evento, como el Club Ventana y los Bomberos Voluntarios, puedan recaudar a través de sus cantinas.

De esta manera, la entrada que paga el público no representa solamente el acceso a un espectáculo. Forma parte de un esquema de financiamiento que busca que los recursos generados durante el fin de semana vuelvan a la comunidad.

Es también una manera de sostener en el tiempo dos celebraciones que, aunque tienen características diferentes, comparten un mismo origen: el trabajo voluntario de vecinos que deciden involucrarse para generar propuestas para Sierra de la Ventana.

«Mega mega»

La expectativa de los organizadores es alta y la dimensión de la propuesta también.

“Que vuelva la primavera a Sierra con espectáculos musicales de un calibre espectacular, con escenario, en un predio único. La verdad que lo que estamos organizando es un evento mega mega”, resume Savisky.

Durante las dos jornadas habrá música en vivo, propuestas gastronómicas y espacios para compartir en familia, con una programación que combina artistas locales y regionales con dos grandes cierres.

El sábado 19, la jornada tendrá como cierre la presentación de Tambó Tambó, mientras que el domingo 20 será el turno de La Delio Valdez, uno de los nombres más convocantes de la escena de la música popular argentina.

La programación se completa con distintos artistas y propuestas que buscarán darle identidad propia a esta primera edición de Sierra Suena.

La cuenta regresiva

A pocos días del evento, el grupo organizador atraviesa las últimas semanas de preparativos.

“Ya falta muy poquito, estamos en cuenta regresiva”, cuenta Flor a la vez que invita a todos a vivir esta experiencia que seguramente será inolvidable en un entorno natural paradisíaco preparado para recibir turistas todo el año.

Música, naturaleza y encuentro

El predio elegido es un lugar estratégico por su marco natural, su amplitud y las condiciones de seguridad que ofrece, dándole valor a un nuevo espacio con enorme potencial comunitario.

*Además de música y gastronomía, habrá parque de diversiones, y paseo de artesanos y productores.

*Los organizadores comentaron que el escenario garantiza una calidad técnica audiovisual sin precedentes en la comarca.

*Menores de 12 años NO pagan.

Adquieren sus entradas en: www.sierrasuena.com.ar y toda la info minuto a minuto en el Instagram: sierra.suena