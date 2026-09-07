Créditos UVA para autos 0km y usados: hasta cuánto se puede financiar

El Banco Nación anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos para la compra de autos cero kilómetro y usados de hasta diez años, que permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo sin necesidad de constituir una prenda. La propuesta, que estará disponible desde este lunes 7 de septiembre, incluye montos de hasta $100 millones y cuotas iniciales desde $292.000.

La iniciativa se suma a la línea “+Autos con BNA” y ofrece dos modalidades: una tradicional en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 72 meses, y otra atada a la inflación (UVA), con plazos de entre 12 y 60 meses. En ambos casos, los préstamos pueden gestionarse de manera online en más de 1400 concesionarios adheridos y 1800 puntos de venta, solo presentando el DNI.

La modalidad UVA permite acceder a una tasa de UVA+19% TNA para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, y de UVA+25% TNA para el resto de los clientes. En la opción en pesos, la tasa fija es de 36% TNA para la cartera de haberes y previsional, y de 46% TNA para otros usuarios.

Según los ejemplos difundidos por el banco, para un préstamo de $10 millones a 60 meses, la cuota inicial estimada para quienes perciben haberes en el BNA será de $292.656 en modalidad UVA, frente a $424.330 si se elige tasa fija en pesos. Para el resto de los clientes, las cuotas iniciales serán de $343.333 (UVA) y $508.664 (pesos), respectivamente.

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El banco aclaró que estos valores son orientativos y que las condiciones finales dependerán de la evaluación crediticia y de los índices vigentes al momento de solicitar el préstamo. En el caso de los créditos UVA, las cuotas posteriores se ajustarán según la evolución de la inflación.

Qué beneficios y límites tiene la nueva línea de créditos UVA para autos

Una de las novedades es la posibilidad de sumar una prima adicional de un punto porcentual anual, que habilita a los clientes a optar por un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Este mecanismo busca dar mayor previsibilidad sobre el valor de las cuotas en el tiempo.

En cuanto al límite de afectación de ingresos, para los préstamos UVA la cuota podrá representar hasta el 25% de los ingresos netos. En los créditos a tasa fija en pesos, el máximo será del 35% para quienes cobran haberes o jubilaciones en el Nación y del 30% para el resto de los usuarios.

La línea está disponible para la compra de automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto nuevos como usados de hasta 10 años de antigüedad, y puede gestionarse de forma digital en los puntos de venta adheridos. (con información de TN)