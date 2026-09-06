En Médanos juegan el 2º y el 3º, y en Punta Alta el puntero tiene una visita de cuidado

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El cruce entre el escolta Caza y Pesca Huracán Médanos y Barracas (uno de los terceros), asoma como el más atractivo de la jornada, cuando se dispute esta noche la séptima fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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El mismo comienza a las 20, al igual que el puntero Pellegrini y el ascendente Bella Vista, que ganó en cuatro de sus seis presentaciones.

También se miden Whitense-Velocidad B, Sportivo B-Los Andes y Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich)-Bahiense del Norte B (en cancha de Fortín, en Pedro Luro).

El restante encuentro de la fecha lo protagonizan Fortín Club-Sporting, a las 21, en el Osvaldo Casanova de nuestra ciudad.

Sanción

A raíz de los incidentes generados a la finalización del partido entre Sporting y Pellegrini, por la cuarta fecha, en cancha de Espora, el Tribunal de Penas actuó de oficio (ya no se encontraban los árbitros Horacio Sedán y Fabrizio Rey), resolviendo sancionar a Sporting con la pena de 20 ADJ, además de disputar los próximos dos partidos como local -de esta categoría- sin público y a puertas cerradas.

En tanto, Gastón Chaves, jugador de Pellegrini agredido, fue amonestado por no presentarse a declarar ante el TdP.

En el descargo de los clubes, de acuerdo con lo publicado en el boletín oficial, ambos manifestaron que lo sucedido se debió a un malentendido.

Caza y Pesca-Barracas

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Sam Inglera.

Novedades: los locales continúan sin Francisco Perrín (de viaje) y Jeremías Jaratz (lesionado). En tanto, la visita no tiene a Mauro Capurso (problema inguinal), regresó Santiago Soriano y podría debutar Nahuel Ruiz, ex Estudiantes y que no juega desde 2023.

Antecedente: Barracas 77, Caza y Pesca 65.

Pellegrini-Bella Vista

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Sebastián Arcas y Fabrizio Rey.⁩

Novedades: el azulgrana se presenta nuevamente sin Mateo Barrera (lesión en un talón) y Gastón Chaves (rodilla), y la intención es no forzar a Nicolás Themtham (hombro), aún en recuperación. El verde, por su parte, sigue sin Santiago Bertoni, recuperándose tras un accidente.

Antecedente: Bella Vista 56, Pellegrini 73.

Whitense-Velocidad B

Whitense repartió misma cantidad de triunfo y derrotas, mientras que Velocidad ganó el primero y perdió los cinco restantes.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Mauro Guallan.

Novedades: en Los Aviones Azules retorna Gonzalo Resler (ausente el último partido por una infección en una muela), y continúan afuera Agustín Almirón (motivos personales) y Mateo Herbalejo (esguince de tobillo). En Velo están todos disponibles.

Antecedente: Velocidad B 63, Whitense 87. En la Reclasificación, también ganó Whitense, 94-60, de local y 82-54, de visita.

Sportivo B-Los Andes

Sportivo perdió los tres primeros y festejó en los tres restantes. En tanto, Los Andes cosechó dos victorias y cuatro derrotas.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: ambos están completos.

Antecedente: Los Andes 59, Sportivo B 67.

Fútbol y Tenis-Bahiense B

Cancha: (Polideportivo Blas Ciccone, Fortín, Pedro Luro)

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Alberto Arlenghi.

Novedades: en los de Burato vuelve David Pérez, quien había viajado a Venezuela. Y el tricolor no tiene a Leonardo La Bella (viajó como DT de las U15) y César Massa (padre acompañante).

Antecedente: Bahiense 81, Fútbol y Tenis 56.

Fortín Club-Sporting

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Novedades: en Fortín va a probar Bautista Fava y Jesún Ruiz cumple la fecha de suspensión. El rojinegro no tiene a Hernán Rava (recuperándose de la lesión).

Antecedente: Sporting: 68, Fortín 59 (en Espora).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (14PG-3PP), 21 puntos

2º) Caza y Pesca (12-5), 20

3º) Barracas (12-5), 19

3º) Bahiense B (12-5), 19

5º) Sportivo B (11-6), 18,5

6º) Whitense (9-8), 17,5

6º) Sporting (9-8), 17,5

8º) Bella Vista (7-10), 17

9º) Los Andes (8-9), 16,5

10º) Fútbol y Tenis (3-14), 14

11º) Fortín Club (2-14), 13,5

11º) Velocidad B (3-13), 13,5