Mega acompañó a la UNS en la conmemoración de su 70° aniversario

En el marco de su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera, Compañía Mega participó de la iniciativa “70 árboles, 70 años”, impulsada por la Universidad Nacional del Sur (UNS) para conmemorar siete décadas de trayectoria académica y fortalecer los espacios verdes del Campus de Palihue.

La propuesta se desarrolló a través de dos jornadas de trabajo colaborativo. La primera reunió a voluntarios de Mega junto a estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines y de Ingeniería Agronómica de la UNS, quienes llevaron adelante tareas de preparación y plantación.

La segunda, realizada como parte de los festejos oficiales del aniversario de la Universidad, culminó con la incorporación de 70 nuevos ejemplares arbóreos al predio universitario.

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La iniciativa fue posible gracias a la articulación entre la UNS, Compañía Mega y Unipar. Mientras que Unipar aportó los árboles producidos en su vivero local, Mega contribuyó con los materiales necesarios para la instalación del sistema de riego y sumó la participación de sus colaboradores mediante su programa de voluntariado corporativo “Conectando Propósitos”.

Las especies seleccionadas por profesionales del Departamento de Agronomía de la UNS incluyen plátanos, acacia Casque Rouge, aguaribay y cina-cina, estas dos últimas autóctonas de la región.

La elección respondió a criterios de adaptación al suelo y al clima local, así como a su capacidad para brindar servicios ecosistémicos, generar sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental del campus.

La plantación representa además el primer paso de un programa integral de forestación impulsado por la UNS. Su impacto trasciende lo ambiental: los ejemplares serán utilizados con fines académicos para estimar la captura y el almacenamiento de carbono a medida que crezcan, convirtiéndose en una herramienta de investigación y aprendizaje.

Para Compañía Mega, esta acción refleja una forma de entender su rol en el territorio.

La empresa, que desde 2001 agrega valor al gas natural mediante la separación, transporte y fraccionamiento de sus componentes líquidos, opera una infraestructura estratégica que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca y abastece tanto a la industria petroquímica como a mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, mantiene un compromiso permanente con la seguridad, el cuidado ambiental y la generación de valor compartido en las comunidades donde está presente.

Esta iniciativa buscar generar en la universidad: más espacios verdes, más conocimiento y una contribución concreta a la sustentabilidad urbana.

Así, los 70 años de la UNS encontraron una celebración que mira al futuro. A través del trabajo conjunto entre universidad, empresas y voluntarios, refleja que la colaboración entre instituciones y el compromiso ambiental, pueden convertirse en una verdadera herramienta de transformación comunitaria.