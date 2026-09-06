El Puerto de Bahía Blanca movió un 11,6% más de cargas en los primeros siete meses del año

El Puerto de Bahía Blanca movilizó 11.475.637 toneladas de productos entre enero y julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 11,6% respecto de las 10.279.829 toneladas registradas durante el mismo período del año pasado.

El principal aporte correspondió al rubro de granos, subproductos y aceites, que alcanzó las 8.145.387 toneladas, un 14,5% más que en los primeros siete meses de 2025.

Dentro de este segmento se destacó el trigo, cuyo movimiento pasó de 1.522.275 a 1.894.822 toneladas, con una suba del 24,5%. La cebada también tuvo un fuerte crecimiento, del 30,8%, al alcanzar las 1.404.222 toneladas.

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El maíz, en tanto, llegó a 3.471.202 toneladas, un 5,3% más que el año anterior, mientras que la malta aumentó un 31%, hasta las 195.550 toneladas.

Entre los subproductos agrícolas, el mayor incremento se registró en los pellets de girasol, con 179.489 toneladas y una suba del 76,1%. También creció el movimiento de aceite de girasol, que pasó de 131.110 a 168.460 toneladas, un 28,5% más.

La excepción dentro de los principales granos fue el poroto de soja, cuyo movimiento cayó 10,6%, de 812.317 a 726.556 toneladas.

Los combustibles aportaron al crecimiento

El segmento de químicos e inflamables totalizó 1.842.214 toneladas, un 1,7% más que en enero-julio de 2025.

Entre los productos que más crecieron se encuentran el propano, con una suba del 37,1%, y el butano, que aumentó 34,6%. El gas oil también registró una mejora, del 5,3%, mientras que la gasolina avanzó 18,9%.

Por el contrario, la nafta cayó 25,2% y el movimiento de crudo pasó de 180.295 toneladas en 2025 a no registrar volumen en el período analizado de este año.

En el rubro de mercaderías varias, el movimiento llegó a 676.712 toneladas, un 9,8% más. También aumentaron las mercaderías movilizadas por vía terrestre, que alcanzaron las 811.324 toneladas, frente a las 739.868 del año anterior.

Con este resultado, el puerto bahiense acumuló entre enero y julio un incremento de 1.195.808 toneladas respecto del mismo período de 2025, en un escenario marcado por un mayor movimiento de productos agrícolas, subproductos y distintos tipos de combustibles.

Principales destinos

Vietnam fue el principal destino de las exportaciones durante los primeros siete meses del año, con 1.516.888 toneladas. La mayor parte correspondió a maíz, con 1.048.965 toneladas, mientras que se enviaron además 467.923 toneladas de trigo.

En segundo lugar se ubicó Arabia Saudita, con 1.235.958 toneladas, principalmente trigo -699.944 toneladas- y cebada, con 458.657 toneladas.

China ocupó el tercer lugar, con 1.204.487 toneladas. El gigante asiático recibió, entre otros productos, 703.856 toneladas de cebada, 337.204 de maíz y 120.861 de malta.

Otro mercado de peso fue Brasil, que concentró 914.591 toneladas. En este caso, la composición fue más diversificada e incluyó trigo, maíz, malta, cebada, soda cáustica, butano, propano, gasolina y otros productos.

El listado de destinos muestra un fuerte protagonismo de los mercados asiáticos. Malasia recibió 637.573 toneladas, fundamentalmente maíz; Indonesia, 488.605 toneladas, principalmente trigo; y Bangladesh, 317.994 toneladas de trigo.

También aparecen entre los principales destinos Filipinas, con 271.297 toneladas; India, con 250.169; y Jordania, con 202.580 toneladas.

Otros mercados de Medio Oriente fueron Kuwait, con 120.650 toneladas; Irak, con 111.416; Emiratos Árabes Unidos, con 106.694; Qatar, con 102.840; y Omán, con 73.793 toneladas.

En América, además de Brasil, se registraron embarques hacia Perú, con 190.322 toneladas; Estados Unidos, con 139.147; Chile, con 81.769; Colombia, con 73.581; México, con 29.740; República Dominicana, con 34.914; y otros destinos de la región.

Europa también formó parte del mapa exportador, con envíos hacia Países Bajos, Italia, Portugal, Rumania e Irlanda, entre otros países.

En África se registraron operaciones con Kenia, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Togo y Senegal, mientras que también hubo embarques hacia destinos como Australia.

El trigo y el maíz, protagonistas

La composición de las exportaciones refleja el peso de los productos agroindustriales. Del total de 9.057.118 toneladas, se destacaron 3.471.202 toneladas de maíz, 1.894.822 de trigo y 1.404.222 de cebada.

También se exportaron 195.550 toneladas de malta, 179.489 de pellets de girasol, 168.460 de aceite de girasol, 105.086 de semilla de girasol y 726.556 toneladas de poroto de soja.

A estos productos se sumaron combustibles y productos químicos, entre ellos 302.911 toneladas de soda cáustica, 369.955 de propano, 148.664 de gasolina y 33.996 de amoníaco.