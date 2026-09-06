Consejo Consultivo: el vínculo entre el Puerto y la comunidad

La creación del Consejo Consultivo del Puerto de Bahía Blanca tuvo que ver con la voluntad de acercamiento a la temática portuaria de las principales Instituciones representativas de la ciudad y la región, las que si bien no tenían en principio una relación directa con la actividad portuaria, si estaban y están estrechamente vinculadas.

En este sentido, el Consejo desde su creación, en la gestión de Jorge Scoccia en el año 2000, ha acompañado a los distintos Directorios en sus posturas, aunque también fijó públicamente posiciones disimiles.

Los ejes del Consejo se pueden resumir en:

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--La implementación de políticas tendientes a optimizar la utilización de las instalaciones y su potencial de plataforma exportadora, en pos del desarrollo de nuevas industrias que utilicen los productos primarios exportables como insumos y materias básicas en sus manufacturas.

--Propender a lograr que el puerto de Bahía Blanca se transforme en un ámbito adecuado de negocios donde naturalmente puedan vincularse la oferta y la demanda de mercaderías.

--Evaluar la gestión del Directorio del Consorcio para conocer en forma adecuada el rumbo de la institución, y que responda a alcanzar los objetivos proyectados, salvo aquella que sea reservada y de uso restringido.

--Estudio y análisis de otros temas que el Directorio solicite o que considere oportuno opinar y que hagan al interés del desarrollo regional y se vinculen con el puerto.

Sus autoridades (presidente y secretario) son designadas a través del voto de los representantes de las instituciones.

En este aspecto Julio Czerniecki es el presidente y Carlos Alberto Michelangeli actúa como secretario. Los otros integrantes del Consejo son: la Unión Industrial de Bahía Blanca; la Corporación del Comercio y la Industria; la Confederación General del Trabajo; la Cámara de la Construcción; la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas; la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales del Sur Bonaerense; el Consejo de Deporte Náutico Regional; Corfo Río Colorado y el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.