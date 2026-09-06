El Puerto de Bahía Blanca movilizó 84 buques en sus terminales de productos varios

El Puerto de Bahía Blanca registró 84 movimientos de buques entre enero y julio de 2026 en las terminales y sitios vinculados al segmento de productos varios.

El mayor número de operaciones se concentró en el Sitio 21, donde se contabilizaron 26 buques durante el período.

Le siguió el sector correspondiente a los Sitios 5 y 6, con 23 buques, mientras que en MMC se registraron otros 22 movimientos.

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En tanto, Profertil concentró la actividad de 12 buques, mientras que en TBB se contabilizó 1 buque.

En conjunto, las operaciones marítimas de este segmento representaron un movimiento de 676.712 toneladas.

El detalle de las cargas muestra la diversidad de productos que ingresaron y salieron por estas terminales. Se movilizaron 361.470 toneladas de urea, 119.690 de baritina y 102.808 de fertilizantes, además de materiales de proyecto, polietileno, PVC, pescado, partes de aerogeneradores, frutas y otras mercaderías.

La actividad de los distintos sitios refleja el amplio abanico de operaciones que concentra el complejo portuario bahiense, con cargas destinadas tanto a la exportación como a la importación y al movimiento interno.