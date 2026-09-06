Con el apoyo del Puerto, se acerca FISA 2026

Los directivos de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, junto al grupo de colaboradores que siempre acompañan, están ultimando detalles para lo que será la FISA 2026 (Feria Internacional del Sur Argentino) se realizará del 20 al 23 de noviembre en el Predio Ferial Corporación de Bahía Blanca.

Este año la Feria multisectorial utilizará a pleno las 10 hectáreas parquizadas, y los 4.000 m² cubiertos, donde más de 200 expositores podrán mostrar a los estimados 100 mil visitantes que pisarán el predio para ver el poder comercial e industrial de la región, además de presenciar los variados espectáculos artísticos previstos, aprovechando el momento para degustar los mejores productos gastronómicos que ofrece la muestra.

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Se ha previsto una amplia actividad interactiva para niños y adolescentes, con los juegos más avanzados.