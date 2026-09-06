El Puerto se prepara para el gran salto energético de Bahía Blanca

El Puerto de Bahía Blanca puso en marcha una nueva etapa de planificación con el Plan Quinquenal Portuario 2025-2029, una hoja de ruta que busca preparar al complejo para el crecimiento de la actividad productiva y energética durante los próximos años.

El programa contempla inversiones por alrededor de US$ 44 millones y propone una estrategia integral que combina infraestructura, modernización, eficiencia operativa, sustentabilidad, desarrollo productivo y fortalecimiento del vínculo entre el puerto y la comunidad.

Presentado ante representantes del sector público, empresas radicadas en el complejo, instituciones académicas y actores productivos y comerciales, el plan apunta a consolidar al Puerto de Bahía Blanca como un hub logístico, industrial y energético, con una mirada que excede los límites de Ingeniero White y alcanza a toda la región.

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La iniciativa forma parte de la política portuaria provincial y busca que el crecimiento de la actividad se produzca con previsibilidad, planificación y articulación con el territorio.

Tres motores para el crecimiento

El Plan Quinquenal identifica tres grandes ejes que serán determinantes para el futuro del complejo.

El primero es el sector energético y Oil & Gas, directamente vinculado con la expansión de Vaca Muerta y el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas. El segundo es la carga contenerizada, con el objetivo de diversificar las operaciones y ampliar el hinterland portuario. El tercero es el sector agroexportador, que continuará siendo uno de los pilares históricos de la actividad.

La combinación de estos tres motores busca reducir la dependencia de un único tipo de carga y consolidar un puerto con mayor diversificación productiva.

En ese escenario, la actividad energética aparece como una de las principales oportunidades de expansión. La infraestructura portuaria de Bahía Blanca ya cumple un papel central para la salida de producción vinculada con Vaca Muerta y el objetivo es ampliar esa capacidad para acompañar las inversiones que se proyectan en el sector.

Profundizar el canal

Entre las obras estratégicas incluidas en el plan sobresale la profundización del canal principal, que permitirá llevar el calado de 13,71 a 15,70 metros.

La intervención demandará una inversión estimada de entre US$ 100 y 120 millones y tendrá un plazo de ejecución previsto de entre nueve y doce meses.

La obra apunta a mejorar las condiciones operativas del puerto y permitir el ingreso de buques de mayor porte, con el consiguiente impacto sobre la competitividad del complejo.

La mayor profundidad del canal constituye, además, una herramienta para acompañar el crecimiento de los volúmenes exportados y las nuevas demandas logísticas derivadas de la expansión energética.

Modernización de la infraestructura

El plan también contempla una serie de intervenciones destinadas a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia del puerto.

Uno de los proyectos destacados es el revamping de la Posta de Inflamables N° 1, con una inversión estimada en $34.500 millones. Se trata de una infraestructura estratégica para la logística de combustibles y, particularmente, para acompañar el crecimiento de la actividad energética.

A esto se suma la adquisición de nuevos brazos marinos, con una inversión de US$ 10,3 millones, destinados a modernizar las operaciones.

También se prevén intervenciones en sitios operativos, redes de servicios y pasos estratégicos vinculados con la logística portuaria.

Los accesos constituyen otro de los puntos centrales. El programa contempla obras de infraestructura vial y mejoras sobre las rutas nacionales 3 y 252 para optimizar la llegada y salida de cargas.

La intención es que el crecimiento de la actividad portuaria tenga como respaldo una red de conectividad capaz de absorber mayores volúmenes de tránsito.

El desafío de Vaca Muerta

La expansión de Vaca Muerta constituye uno de los principales factores que explican la nueva planificación portuaria.

Bahía Blanca tiene una ubicación estratégica para canalizar parte de la producción energética de la formación neuquina hacia los mercados internacionales. La Posta de Inflamables y las inversiones proyectadas adquieren así una relevancia que trasciende al propio puerto.

La estrategia apunta no solamente a incrementar el volumen de exportaciones sino también a generar condiciones para que la actividad energética impulse nuevas inversiones industriales y logísticas en la ciudad.

En paralelo, distintas empresas radicadas en Bahía Blanca proyectan ampliaciones y nuevas instalaciones vinculadas con el procesamiento de hidrocarburos, la producción de fertilizantes y la generación de valor agregado.

De esta manera, el puerto aparece como un eslabón central de una cadena productiva que comienza en los yacimientos de Vaca Muerta y puede continuar en el complejo industrial bahiense.

Un puerto que también mira al agro

La expansión energética no significa abandonar el perfil agroexportador que históricamente caracterizó al Puerto de Bahía Blanca.

El Plan Quinquenal incluye entre sus prioridades la consolidación del sector agroexportador y el aumento de los volúmenes operados.

La infraestructura ferroviaria tendrá en este punto un papel relevante. Bahía Blanca constituye una de las principales puertas de salida para la producción agrícola del sudoeste bonaerense y de otras regiones productivas.

El fortalecimiento de la conexión ferroviaria y vial será determinante para garantizar que el incremento de cargas pueda trasladarse de manera eficiente hacia las terminales.

La diversificación, por lo tanto, aparece como uno de los conceptos centrales del nuevo esquema: energía, agroindustria, carga contenerizada y nuevas actividades logísticas deberán convivir dentro de un mismo complejo.

Digitalización, capacitación y sustentabilidad

El Plan Quinquenal no se limita a las obras de infraestructura.

La modernización de la gestión portuaria constituye otro de sus ejes, con iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos, incorporación de tecnología, capacitación y profesionalización del capital humano, transparencia y mejora continua.

El objetivo es acompañar el crecimiento físico del puerto con una transformación de los sistemas de gestión y de las capacidades necesarias para operar un complejo cada vez más sofisticado.

La sustentabilidad también ocupa un lugar destacado. El plan contempla políticas de gestión ambiental, reducción de la huella de carbono y adopción de estándares internacionales.

En paralelo, se plantea profundizar el vínculo entre el puerto y la comunidad, bajo la premisa de que la expansión de la actividad debe estar acompañada por beneficios concretos para la ciudad y su entorno.

Planificar para crecer

El desafío que enfrenta Bahía Blanca en los próximos años es de una escala considerable. La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento de las exportaciones energéticas, la continuidad del movimiento de granos y la llegada de nuevas inversiones industriales pueden incrementar significativamente la demanda sobre el sistema logístico.

En ese contexto, el Plan Quinquenal 2025-2029 busca anticiparse a ese escenario.

La estrategia combina obras de gran magnitud —como la profundización del canal— con inversiones en accesos, infraestructura operativa y tecnología. Al mismo tiempo, propone fortalecer la articulación con empresas, universidades, organismos públicos y la comunidad.

El objetivo final es que el puerto no sea solamente un punto de transferencia de cargas, sino el núcleo de un ecosistema productivo capaz de generar inversiones, empleo calificado y mayor valor agregado.

Con esa perspectiva, el Puerto de Bahía Blanca encara los próximos cinco años con una agenda que busca acompañar el cambio de matriz productiva que atraviesa a la Argentina. De su capacidad para ampliar infraestructura, mejorar la conectividad y atraer nuevas actividades dependerá, en buena medida, que la ciudad pueda convertir el crecimiento de Vaca Muerta y de las exportaciones en una oportunidad de desarrollo regional.