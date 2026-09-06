Bahía Blanca, una ciudad que creció al ritmo de su puerto

El puerto de Bahía Blanca es el motor fundamental para el desarrollo de la ciudad y de toda la región del sudoeste bonaerense. Su ubicación estratégica, sobre la ría de Bahía Blanca y con salida al océano Atlántico, permite conectar la producción local y regional con distintos mercados del país y del mundo.

Por esta razón, se radicaron las grandes empresas cerealeras, el polo petroquímico y, en esta nueva etapa, es elegido para las obras fundamentales que le darán valor a Vaca Muerta.

El Puerto fue anterior a la ciudad. El primer antecedente de establecimiento portuario en Bahía Blanca se originó el 1 de abril de 1828, fecha en la que llegó la primera carga marítima a la zona, para la construcción de la Fortaleza Protectora.

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La llegada del ferrocarril a Bahía Blanca el 26 de abril de 1884 transformó un precario asentamiento militar y portuario en el principal nodo exportador del sur argentino. La localidad llamada el Puerto, que a partir del 26 de septiembre de 1885, se estableció como fecha fundacional de la localidad, y que el Presidente Roca denominaría Ing. White, en homenaje al profesional argentino que participó en la construcción del ferrocarril.

Aquí comenzó un explosivo crecimiento con el asentamiento del primer muelle abastecido por ferrocarril.

Si analizamos la evolución demográfica de la ciudad puerto, podemos ver que de los 300 habitantes de 1828, pasamos a 1500 en 1869, primer censo nacional, pero, en 1895, pasamos los 14 mil habitantes, por la llegada del ferrocarril, para superar los 70 mil en 1914, con la consolidación de puerto agroexportador y el gran aluvión de inmigrantes, principalmente Italianos y españoles, con una rica historia, de la que poco se habla, de los grupos anarquistas que se formaron tanto en White como en Cerri (por la creación del Frigorífico Sansinena en 1904).

Superó la barrera de los 100 mil habitantes en 1947 y el gran salto de 1991, superando los 260 mil, con la llegada del Polo Petroquímico, el comienzo del nodo energético y la conexión ferroviaria con todo el país.

Hoy la ciudad está consolidada como polo industrial portuario, como centro educativo y de salud a nivel regional, una de las pocas ciudades que tiene la posibilidad de la conexión ferroviaria con todo nuestro extenso país, en el que supieron concurrir 50 mil km de vías férreas activas.

Ahora, el Puerto está en los comienzos de otra gran expansión industrial y por lo tanto demográfica con obras a iniciarse y otras en proyecto. Las empresas no vienen por la ciudad, vienen por el Puerto privilegiado que cobija. Tenemos en claro que esto derrama en más trabajo para la región, por la producción, el transporte y la creación constante de nuevas empresas que son necesarias para apuntalar este crecimiento.

El Plan Quinquenal diseñado para el Puerto, que ha generado la actual administración, muestra claramente la visión de la ciudad Puerto, y es este el momento en que la sociedad Bahiense debe tomar conciencia de que su puerto genera trabajo y atrae inversiones industriales, centros de salud de alta complejidad, universidades, y otras actividades conexas a la cultura y la vida económica y social de Bahía Blanca.

El Bicentenario nos encontrará en el centro de este más que interesante proceso de crecimiento, en el que no debemos dejar de ser parte e integrarnos decididamente con el ente que dio lugar a lo que somos como ciudad, el Puerto.