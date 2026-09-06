Accesos: una inversión conjunta para resolver un problema histórico

El estado de los accesos al complejo portuario se convirtió en uno de los principales desafíos para una ciudad que concentra buena parte de su actividad económica en torno al complejo portuario y petroquímico.

Frente a ese escenario, el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto avanzan con un paquete de inversiones que supera los $15.400 millones y que apunta a recuperar corredores fundamentales tanto para el transporte pesado como para la circulación cotidiana.

Las intervenciones tienen un denominador común: mejorar la infraestructura vial que conecta a Bahía Blanca con su zona portuaria y con los principales corredores nacionales, en un contexto de creciente movimiento de cargas y con obras que, en algunos casos, habían quedado pendientes durante años.

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La inversión de mayor magnitud corresponde al Plan Integral de Mejora de la Red Vial Portuaria, financiado por el CGPBB con más de $13.000 millones. El proyecto contempla la reconstrucción de más de 12 kilómetros de corredores estratégicos vinculados con las rutas nacionales 3 y 252 y la ex Ruta Nacional A013, conocida como camino “18 de Julio”.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de 6,5 kilómetros de losas de hormigón sobre las rutas 3 y 252, además de la incorporación de un tercer carril de cinco metros de ancho sobre la Ruta 3, destinado a ordenar y facilitar el ingreso de camiones a la Playa El Triángulo.

También se prevén intervenciones en el corredor Galván, con la reconstrucción y reparación de la calzada entre la rotonda de Vélez Sarsfield y la Ruta 3, junto con el acondicionamiento de banquinas, desvíos provisorios y nueva demarcación horizontal.

Otro punto de la obra estará en el tramo comprendido entre Guillermo Torres y Charlone, donde se reparará el pavimento, se ampliará la rotonda de avenida Dasso y se construirá una nueva rotonda en el cruce de Charlone con la Ruta 3. Se trata de un sector considerado crítico por la cantidad de siniestros registrados y por los reclamos vecinales acumulados durante años.

“Se están reparando integralmente 6 kilómetros de los accesos portuarios, renovando las placas de hormigón que se encontraban completamente deterioradas y fortaleciendo la infraestructura logística”, destacó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por los trabajos.

Para el Municipio, el alcance de la inversión excede la actividad portuaria. Los accesos son utilizados diariamente por camiones, trabajadores y automovilistas, por lo que la recuperación de las calzadas busca reducir riesgos, mejorar los tiempos de circulación y ordenar la convivencia entre el tránsito pesado y el urbano.

Una segunda obra sobre la Ruta 33

A esta inversión se suma ahora otra intervención estratégica: la reparación y reencarpetado del Paso Urbano de la Ruta Nacional 33, en el tramo de aproximadamente siete kilómetros comprendido entre el cruce de El Cholo y el sector de Bosque Alto.

La obra demandará $2.394 millones, que serán aportados íntegramente con recursos propios del Municipio y del Consorcio de Gestión del Puerto. El llamado a licitación fue publicado el 4 de septiembre y la apertura de las ofertas económicas está prevista para el 21 del mismo mes.

El proyecto contempla distintos tipos de intervención según el nivel de deterioro de cada sector: bacheo superficial y profundo, fresado y reencarpetado, además de la construcción de nuevas bases y carpetas asfálticas.

La posibilidad de avanzar con los trabajos se concretó luego de que Vialidad Nacional autorizara al Municipio a intervenir directamente sobre la traza, que había quedado en un estado de deterioro que dificultaba la circulación y generaba reclamos permanentes.

“Esta obra era sumamente necesaria porque estamos hablando de un sector intransitable, penoso, que los bahienses sufren a diario”, señaló Susbielles al firmar la licitación.

El intendente también destacó el rol del Consorcio portuario en el financiamiento y volvió a plantear la necesidad de articular esfuerzos entre las distintas jurisdicciones para resolver problemas de infraestructura que exceden las posibilidades de una administración municipal.

Infraestructura para una actividad que crece

Las dos obras tienen características diferentes, pero forman parte de una misma necesidad: garantizar accesos adecuados para una ciudad cuyo movimiento logístico tiene una escala regional y nacional.

Mientras la primera intervención apunta específicamente a los corredores que conducen hacia las terminales portuarias y procura mejorar la circulación de miles de camiones, la recuperación del Paso Urbano de la Ruta 33 permitirá recomponer uno de los principales ingresos y egresos de Bahía Blanca hacia el oeste.

En conjunto, las inversiones representan una apuesta a recuperar infraestructura existente en lugar de limitarse a realizar reparaciones puntuales. En el caso de los accesos portuarios, se plantea una reconstrucción integral de sectores deteriorados y modificaciones destinadas a mejorar la circulación futura. En la Ruta 33, la intervención busca recuperar definitivamente una traza que durante años acumuló baches y deterioro.

“Bahía avanza con obras que mejoran la conectividad y preparan a la ciudad para seguir creciendo”, había señalado Susbielles durante la recorrida de los trabajos portuarios.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, también remarcó el compromiso del organismo con el desarrollo de la ciudad y sostuvo que la inversión en infraestructura vial no solo fortalece la actividad portuaria, sino que genera un impacto positivo sobre toda la comunidad.

Con más de $15.400 millones comprometidos entre ambas iniciativas, Municipio y Puerto buscan así atacar uno de los principales cuellos de botella de la logística bahiense: la calidad de las vías de acceso.

Una infraestructura vial acorde con el volumen de cargas que moviliza el complejo portuario aparece, cada vez más, como una condición necesaria para sostener el crecimiento de la actividad y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad y la calidad de circulación para quienes viven y trabajan en Bahía Blanca.