Joaquín Odriozola se consagró campeón nacional U18 en los 3000 metros

El bahiense Joaquín Odriozola tuvo una jornada consagratoria en el Campeonato Nacional U18 de atletismo al quedarse este domingo con la prueba de 3000 metros llanos y subir a lo más alto del podio en la pista Yolanda Cantoni, en Venado Tuerto.

Odriozola coronó así una actuación destacada, luego de haber participado el sábado en los 1500 metros, donde sufrió una caída durante la competencia. Pese al golpe, logró recuperarse y completar la carrera en el sexto lugar, con un registro de 4m15s81.

El tiempo de su victoria en los 3000 metros todavía no fue informado y será dado a conocer una vez que finalice la carga oficial de resultados.

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En tanto, Marcos Yezzi también consiguió un lugar en el podio al finalizar tercero en lanzamiento de disco, con una marca de 44,73 metros.

Por su parte, Tiago García terminó 11° en los 400 metros con vallas, con un tiempo de 1m01s97.

Finalmente, Ramiro Calvo fue segundo en su serie de los 200 metros, con un registro de 24s12, aunque no logró avanzar a la final de la prueba.

Con el título de Odriozola y el podio de Yezzi, la delegación bahiense volvió a dejar su marca en una de las principales competencias nacionales de la categoría U18.

Grandes actuaciones

La competencia se cerró con tres nuevas marcas de campeonato, que tuvieron como protagonistas a la velocista chubutense Olivia Conesa, la mediofondista bonaerense Irene Pernía y el entrerriano Felipe Martín Bond.

Conesa, después de haber establecido el récord nacional de los 100 metros con 11s65, volvió a destacarse al ganar los 200 metros con 24s43, registro que se convirtió en la nueva marca del historial del Campeonato Nacional U18. Julieta Telias y Stefania Oblak completaron el podio.

Pernía también consiguió un doblete. Luego de imponerse en los 1500 metros, ganó los 800 metros con 2m11s42, estableciendo otro récord del campeonato. En los 3000 metros femeninos, la victoria fue para Zoe Gorski, campeona de los Odesur U18 de Panamá, con 9m42s37.

Entre los varones, Bond, en su primer año en la categoría, se impuso en los 800 metros con 1m52s47, una de las mejores marcas técnicas del torneo y nuevo récord del campeonato. El entrerriano, además, quedó al frente del ranking sudamericano de la temporada en la distancia.

También se destacaron Emanuel Elías Quevin, ganador del lanzamiento de martillo con 65,23 metros, y Lucas Agustín Blanco, quien sumó el título de triple salto con 14,41 metros, después de haber ganado previamente el largo.

En los 5000 metros marcha, Francisco Fregona se impuso por apenas dos centésimas con 22m59s74, también estableciendo una nueva marca del campeonato.

Otros campeones de la jornada fueron Joaquín Chutchurru en 200 metros, Manuel Kreiman en 400 con vallas, Felipe Gonzalo Rodríguez en salto en alto y Enrique Guaymas en lanzamiento de bala.

Entre las mujeres, Lola Verdini retuvo el título de salto en alto con 1,65 metros, mientras que también se consagraron Agostina Ornelal Pérez en disco, Agostina Zunino en 400 metros con vallas, Renata Barragán en 5000 metros marcha y Albertina Fitte en triple salto.

Las pruebas combinadas quedaron en manos de Ian Marco Bianchi, de Tierra del Fuego, en decatlón, con 6.125 puntos, y Malena Coronel, de Santa Fe, en heptatlón, con 4.295 unidades.

Así, el Nacional U18 dejó una importante cosecha de marcas y actuaciones destacadas, con Odriozola como uno de los grandes protagonistas bonaerenses, gracias a su título en los 3000 metros.