Torneo Regional: Huracán cayó ante Ferro en Olavarría

Huracán de Ingeniero White cayó esta tarde ante Ferro Carril Sud de Olavarría, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo cedió por 1 a 0 en el Domingo Colasurdo, por el gol anotado por Thiago Andreu a los 25 minutos.

En el elenco de la Liga del Sur se fue expulsado Gianfranco Rossi, a los 96 minutos.

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De esta manera, Huracán sumó su primer traspié en la competencia, ya que había debuto venciendo a Sarmiento de Pigüé por 1 a 0 com local.

Además, fue el primer triunfo de Ferro, que venía de tener fecha libre.

En lo sucesivo será el Globo el que purgue la jornada de descanso.