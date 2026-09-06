Torneo Regional: Huracán cayó ante Ferro en Olavarría
El Globo perdió por 1 a 0 en su primera visitantía.
Huracán de Ingeniero White cayó esta tarde ante Ferro Carril Sud de Olavarría, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur.
El Globo cedió por 1 a 0 en el Domingo Colasurdo, por el gol anotado por Thiago Andreu a los 25 minutos.
En el elenco de la Liga del Sur se fue expulsado Gianfranco Rossi, a los 96 minutos.
De esta manera, Huracán sumó su primer traspié en la competencia, ya que había debuto venciendo a Sarmiento de Pigüé por 1 a 0 com local.
Además, fue el primer triunfo de Ferro, que venía de tener fecha libre.
En lo sucesivo será el Globo el que purgue la jornada de descanso.