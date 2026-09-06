Provincia, campeón en el Argentino U13 Femenino que se definió en cancha de Obras

El seleccionado U13 Femenino de Provincia, con base de jugadores de nuestro medio, se consagró esta tarde campeón del Argentino, tras ganar los dos partidos del Final Four disputados en cancha de Obras, en Buenos Aires.

El equipo bonaerense venció ayer en la primera jornada al local FEBAMBA, por 67 a 64 y hoy derrotó en la final a Córdoba, 62 a 46.

En este partido, Morena Santillán convirtió 18 puntos (6-15 en dobles y 6-11 en libres) y bajó rebotes; Emilia Skliar, en tanto, completó 9 unidades (1-1 en t3, 2-4 en t2 y 2-3 en t1), más 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

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En la primera presentación, Emilia Skliar atacó el cesto y puso en ventaja a Provincia restando 5 segundos (66-64) y quedó tiempo para que Santillán convirtiera un libre (de dos intentos), ya en el cierre.

Tercero resultó Santa Fe, venciendo a FEBAMBA 57 a 53.

El equipo

El plantel contó ocho jugadoras que juegan en nuestra ciudad: Aitana Ramírez (puntaltense), Emilia Skliar y Victoria Skliar (Bahiense del Norte), Renata Martz (de Napostá y nativa de Médanos), Morena Santillán (Leandro N. Alem), Valentina Ocaranza (Pacífico), Mia Bertoya y Rebeca Otella (9 de Julio).

Más Isabela Fernández Rivas (9 de Julio, de la misma ciudad), Antonia Brito (San Vicente, de La Plata), Abril Herrán (Peñarol de Mar del Plata), Nahiara Bengoa (Unión de Mar del Plata) y Guadalupe Canale (Quilmes de Mar del Plata).

El entrenador fue Luciano Deminicis, su asistente Catalina Curto y el preparador físico, Juan Vergara.