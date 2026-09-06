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Newell's se lo empató en el cierre a Rosario Central, en un final caliente en Arroyito

El clásico terminó 1 a 1, con un tanto a los 91 minutos.

Foto:Olé

Newell's rescató un agónico empate 1-1 en el clásico ante Rosario Central disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

El gol del “Canalla” lo convirtió Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que la “Lepra” igualó el partido de la mano de Matías Coccaro, a los 48 del complemento.

El tanto de la igualdad anotado por el exdelantero de Huracán había sido anulado por offside a instancias del juez de línea, aunque fue convalidado luego de la revisión en el VAR.

Tras esta igualdad, ambos equipos suman 12 puntos y se encuentran en zona de clasificación en sus zonas.

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