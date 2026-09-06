"Dibu" Martínez recibió una patada en la cara en la derrota de Chelsea

Chelsea empezó en ventaja pero cayó 2-1 en su visita a Arsenal por la tercera fecha de la Premier League 2026/27, encuentro donde todas las miradas se las llevó la polémica patada de Gabriel Magalhães al rostro de Emiliano "Dibu" Martínez, acción que ni siquiera fue castigada con tarjeta amarilla.

Ya con los Blues por delante en el marcador gracias al gol de Morgan Rogers a los dos minutos de juego, meros segundos más tarde se destapó la gran polémica de la tarde en Londres producto del golpe del defensor brasileño en la cara al arquero de la Selección Argentina, al impactarle con su botín izquierdo en su intento de buscar la pelota que ya se encontraba en manos del ex-Aston Villa. Pese al dolor y la atención médica que requirió, Dibu siguió en el encuentro y no hubo pena alguna para el ex-Avaí y Lille.

Lamentablemente para el equipo del Dibu, los Gunners consiguieron la igualdad a los 25 minutos del primer tiempo de la mano de Kai Havertz y Martin Odegaard confirmó la remontada que permite al equipo de Mikel Arteta continuar con puntaje ideal, en misma línea con Manchester City tras tres jornadas de competencia.