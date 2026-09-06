La curiosa reacción de los hinchas de Central ante los aplausos por el retiro de Messi

En el clásico ante Newell’s, los hinchas de Rosario Central tuvieron una curiosa reacción durante el minuto de aplausos que dispuso la AFA para homenajear a Lionel Messi por su retiro de la Selección Argentina. Los fanáticos cantaron “Fideo, Fideo” para alentar a Ángel Di María.

El capitán del Canalla, sin embargo, se involucró con la consigna y se paró para aplaudir con firmeza a su amigo, con quien conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022.

También respetaron el momento de homenaje el resto de los futbolistas de Central, los de Newell’s y los árbitros en el Gigante de Arroyito. Incluso en medio de la tensión que supone un clásico, decidieron sumarse a la medida para agrecerle a Messi por su trayectoria de más de 20 años en la Selección Argentina.

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Rosario Central llega al clásico con la necesidad de recuperarse después de una derrota. El Canalla cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata en la jornada anterior, un resultado que le hizo perder terreno en la Zona B. Antes de ese traspié, había conseguido una buena racha con triunfos ante Estudiantes (4-1), Riestra (2-0) y Banfield (2-1), además de un empate 2-2 con Boca.

Newell’s, llega al Gigante de Arroyito en una posición expectante en la Zona A. La Lepra viene invicta en sus últimos cuatro partidos, con dos victorias y dos empates, y en la fecha pasada igualó 0-0 ante Estudiantes en La Plata. (TN).