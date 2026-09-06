Bronce para el seleccionado argentino universitario, con el bahiense Tiziano Copreni

Tiziano Copreni, entre los hincados, al medio, posa para la foto con el equipo argentino.

El seleccionado argentino universitario masculino de rugby se quedó este domingo con la medalla de bronce en el Mundial FISU de deportes universitarios, que se llevó a cabo en la ciudad de Stellenbosch, Sudáfrica.

De acuerdo con la información difundida por la Federación del Deporte Universitario Argentino, fue la primera vez que una representación albiceleste sube al podio en un mundial.

Hoy, Choiques 7s derrotó en el juego por el 3º a Japón por 28 a 26, en partido que contó con la participación del bahiense Tiziano Copreni, jugador formado en el club Universitario y actualmente en Belgrano Athletic.

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Este certamen se llevó a cabo en el estadio Danie Craven de dicha ciudad y se disputó en modalidad seven desde el viernes.

El campeón fue Sudáfrica, que superó en la final a Uganda por 34 a 7. En la semifinal los locales eliminaron a Japón (38-5).

Para Argentina la jornada del domingo había comenzado con derrota en semifinales justamente ante el combinado ugandés, por 17 a 14.

No fueron consignados por los organizadores ni por la FeDUA las formaciones ni los autores de los puntos en cada partido de la jornada final, que coronó a Canadá como campeón en la rama femenina (20-0 a Francia).

En el certamen masculino las posiciones finales fueron 1º) Sudáfrica, 2º) Uganda, 3º) Argentina, 4º) Japón, 5º) Australia, 6º) Chile, 7º) Zimbawe, 8º) México y 9º) Noruega.

Plantel y staff

El plantel de Choiques 7s lo integraron Pablo Garreton (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), Leonardo Gallardo (Universidad Nacional de La Plata), Ramiro Ursino (Universidad Abierta Interamericana), Valentín Ferré (Universidad Siglo 21), Juan Pedro Amand de Mendieta (Universidad Nacional de La Plata), Tiziano Copreni (Universidad de Buenos Aires), Toribio Pérez del Cerro (Universidad Nacional de Hurlingham), Francisco D’Agostino (Universidad Nacional de La Plata), Juan Pedro Ramognino (Universidad de Palermo), Juan Martín Godoy (Universidad Universitario River Plate), Ignacio Migliore (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y Nahuel Claussen (Universidad Abierta Interamericana).

El staff técnico estuvo encabezado por José María Raiteri (head coach), Rafael Cirignoli (entrenador asistente), Guillermo Pujol (delegado), Gonzalo Beccar Varela (delegado) y Eduardo D'Agostino (médico).