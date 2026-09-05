Copa Argentina: reclamo de Vélez a la AFA por una supuesta inclusión indebida de Boca

Vélez le envió el reclamo oficial a la AFA por el partido ante Boca que quedó en el centro de la polémica por un detalle administrativo. El club de Liniers sostiene que el Xeneize incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido por Copa Argentina, superando el límite reglamentario.

“Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”, expresó el Fortín en un comunicado oficial.

Además, expresó que “defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes”, ya que entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

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“La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla”, sentenció el Fortín en relación a la raíz del reclamo presentado ante las autoridades.

El comunicado

"El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

"La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

"No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

"Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

"Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".