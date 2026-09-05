Con presencia bahiense, Los Choiques buscarán la final en Sudáfrica

La defensa de Zimbawe controla el avance de Tiziano Copreni en el partido del viernes. Foto: Maties Rugby Club.

Choiques 7s, el seleccionado argentino universitario masculino de rugby, cerró este sábado su participación en la fase clasificatoria del Mundial Universitario de rugby seven, que se juega en Stellenbosch, Sudáfrica.

El equipo argentino cuenta con el bahiense Tiziano Copreni, jugador formado en el club Universitario y actualmente en el equipo M22 de Belgrano Athletic en la URBA.

Choiques derrotó este sábado a Australia por 12-7 en su segunda presentación, logrando así la clasificación a semifinales junto con Sudáfrica, Uganda y Japón. En el caso de los tres primeros nombrados, avanzaron a los cruces como líderes e invictos en sus respectivas zonas.

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Este domingo el equipo argentino jugará frente a Uganda, en una llave que junto con la de Sudáfrica-Japón se disputarán en el estadio Daniel Craven.

El partido de Choiques 7s se jugará a las 7.15 (hora de nuestro país) y se podrá ver por worlduniversity.sport.

Escena del duelo entre Argentina y Australia este sábado.

Hoy los tries frente a Australia fueron de Pablo Garreton y Francisco D’Agostino, con conversión de Garreton.

El viernes en el debut el combinado argentino universitario le había ganado a Zimbawe por 33 a 5 con tries de Nahuel Clausen, Francisco D’Agostino, Leonardo Gallardo, Pablo Garreton y Juan Martín Godoy. Además, hubo cuatro conversiones de Gallardo.

El plantel de Los Choiques para los FISU 2026 está conformado por Pablo Garreton (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), Leonardo Gallardo (Universidad Nacional de La Plata), Ramiro Ursino (Universidad Abierta Interamericana), Valentín Ferré (Universidad Siglo 21), Juan Pedro Amand de Mendieta (Universidad Nacional de La Plata), Tiziano Copreni (Universidad de Buenos Aires), Toribio Pérez del Cerro (Universidad Nacional de Hurlingham), Francisco D’Agostino (Universidad Nacional de La Plata), Juan Pedro Ramognino (Universidad de Palermo), Juan Martín Godoy (Universidad Universitario River Plate), Ignacio Migliore (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y Nahuel Claussen (Universidad Abierta Interamericana).

El staff técnico es encabezado por José María Raiteri (head coach), Rafael Cirignoli (entrenador asistente), Guillermo Pujol (delegado), Gonzalo Beccar Varela (delegado) y Eduardo D'Agostino (médico).