"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la advertencia de la ONU para Sudamérica

El fenómeno El Niño volvió a encender alertas en los organismos meteorológicos internacionales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, advirtió que actualmente el evento está en desarrollo y que se fortalecerá en los próximos meses. Según la entidad podría alcanzar una intensidad "muy fuerte", con efectos que se prolongarían al menos hasta febrero del 2027.

Según el último informe del organismo, existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño continúe durante el período diciembre 2026-febrero 2027. Los pronósticos indican además que el fenómeno alcanzará su apogeo hacia finales de este año.

Este fenómeno no afecta solo a las condiciones climáticas del Océano Pacífico, sino que el calentamiento anómalo del agua altera a su vez los vientos y la circulación atmosférica, lo que puede modificar las temperaturas y las precipitaciones en diferentes partes del mundo.

La intensidad excepcional del fenómeno

La directora de la OMM, Celeste Saulo, describió la evolución del fenómeno con una expresión clara: "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos". La preocupación se relaciona con las temperaturas extraordinarias que presenta actualmente el Pacífico tropical.

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Este fenómeno se produce de manera natural y suele aparecer cada dos a siete años. Sin embargo, cada episodio presenta características diferentes y sus consecuencias no son iguales en todas las regiones. Cuando alcanza una intensidad alta, aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos como lluvias intensas, inundaciones, sequías y olas de calor.

A esta situación se le suma el contexto de calentamiento global. El secretario general de Naciones Unidas António Guterres señaló que el planeta se encuentra en una "zona de peligro" climático y remarcó que las temperaturas de la superficie del mar continúan aumentando.

Qué puede pasar durante los próximos meses

La influencia de El Niño puede sentirse de manera distinta según la región. Algunas zonas pueden atravesar períodos de precipitaciones superiores a lo habitual y otras quedan expuestas a una mayor probabilidad de sequías y temperaturas extremas.

En Latinoamérica el fenómeno ya está asociado a alteraciones importantes en los patrones de las lluvias, con riesgo de precipitaciones abundantes y de períodos secos. También puede tener consecuencias sobre la agricultura, los recursos hídricos, la generación de energía y los ecosistemas.

La OMM insiste en que la clave estará en anticiparse a cualquier tipo de impacto. Los pronósticos permiten que los gobiernos y los sectores productivos preparen las medidas de prevención necesarias para enfrentar posibles inundaciones, falta de agua, pérdidas agrícolas entre otros eventos.

Aunque todavía resulta imposible determinar con precisión cuáles serán los efectos del fenómeno, la postura de los organismos científicos coincide en que los próximos meses estarán marcados por un El Niño excepcionalmente fuerte y con capacidad de alterar el clima mundial hasta comienzos del 2027. (El Destape)