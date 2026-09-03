A los 33 años murió Carla Jeffery, actriz de Disney Channel y protagonista de "Zombies"

El mundo de Disney quedó en shock por una inesperada noticia. A los 33 años, murió Carla Jeffery, una estrella de varias películas juveniles de la compañía.

La actriz, conocida principalmente por su papel de Bree en la franquicia Z-O-M-B-I-E-S, falleció el martes, según anunció su agencia de representantes a través de Instagram .

“Tenemos el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management, y verla crecer desde una joven talentosa hasta la hermosa y vibrante mujer y actriz en la que se convirtió fue un privilegio increíble”, se expuso en el comunicado de la mencionada agencia.

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Además, dijeron que uno de los rasgos más lindos de Jeffrey era su “sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba a donde iba”.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Carla. Descansa en paz, Carla. Te extrañaremos mucho y siempre te recordaremos con cariño”, cerró el texto.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Carla Jeffrey no se reveló por parte de las autoridades policiales.

Carla Jeffery había nacido el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas y desde muy chica empezó a trabajar en series y películas.

Participó de producciones como Chica XXL, iCarly, Southland, Torchwood, Super Fun Night, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens y American Vandal, entre otras.

Su punto más alto fue en 2018, cuando protagonizó Z-O-M-B-I-E-S junto a Milo Manhein como Zed, Meg Donnelly como Addison, Trevor Tordjman como Bucky y Kylee Russell como Eliza. También apareció en la secuela de 2020 y en la tercera película, estrenada en 2023.

Cuando le preguntaron en el estreno de la tercera parte de la saga cuál creía que era el éxito de la franquicia, habló de su amor por el trabajo actoral. “Creo que es mantener la pasión por lo que hacés. Porque todos se entregan al máximo en cada película, lo que deja espacio para más”, dijo, en una entrevista con LMR Online.

Jeffrey también habló sobre la repercusión de su personaje en un gran número de chicas adolescentes. “Sinceramente, me da ganas de llorar, porque supongo que nunca pensé que me vería a mí misma como la inspiración de alguien”, compartió, en otra entrevista. (TN)