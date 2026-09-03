Buscan a un menor de 16 años desaparecido desde ayer en nuestra ciudad

La policía un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Agustín Waiman, un menor de 16 años de edad de quien no se tienen noticias desde ayer.

Según la información oficial, el joven se ausentó de su domicilio ubicado en la calle Perú al 200.

Al momento de su desaparición, Agustín vestía un pantalón de color gris y una campera celeste con franjas blancas y celestes en las mangas.

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En cuanto a sus características físicas, se informó que es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros de estatura, tiene tez trigueña y cabello corto, lacio y de color negro, con ondas en la parte posterior. Como seña particular, posee piercings en ambas orejas.

Se solicita a la comunidad que cualquier dato o información útil sobre su paradero sea reportada de inmediato a la línea de emergencias 911 o a la comisaría Segunda, ubicada en calle Roca 557, al teléfono (291) 455-6745.